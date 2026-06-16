ليونيل سكالوني يوجه تحية إلى فلاديمير بيتكوفيتش قبل مواجهة الجزائر في كأس العالم 2026

تحدث ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن ذكرياته مع فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب الجزائر السابق، وكيف لم يمنحه فرصة المشاركة حتى كبديل في تدريب لاتسيو الإيطالي، قبل أن يتطلع إلى تحقيق الفوز عليه في مباراة كأس العالم المرتقبة بين الأرجنتين والجزائر.

أطلق ليونيل سكالوني ، المدير الفني ل منتخب الأرجنتين ، تصريحات طريفة قبل مواجهة الجزائر في افتتاح مشوار التانجو ببطولة كأس العالم 2026 ، مستعيدًا ذكريات جمعته بمدرب الخضر فلاديمير بيتكوفيتش خلال فترة وجودهما في نادي لاتسيو الإيطالي.

وقال سكالوني مازحًا إن بيتكوفيتش لم يمنحه فرصة المشاركة حتى كبديل عندما كان يتولى تدريب لاتسيو، مؤكدًا أنه لا يزال يتذكر ذلك، وأضاف مبتسمًا أنه يتطلع إلى تحقيق الفوز عليه في المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين والجزائر. الزمالك يعتمد التشكيل الكامل للجهاز الفني والإداري والطبي لفريق الكرة النسائية أحمد حسن: مصدر بالزمالك ينفي وجود أزمة مستحقات مع خوان بيزير





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