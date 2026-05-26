أعلن حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين، بينهم أطفال ومسعفون، إثر هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت مناطق مدنية متنوعة.

شهدت جمهورية دونيتسك الشعبية تصعيداً عسكرياً عنيفاً ومأساوياً خلال الساعات الماضية، حيث أعلن حاكم الجمهورية، دينيس بوشيلين، عن وقوع خسائر بشرية جسيمة في صفوف المدنيين نتيجة سلسلة من الهجمات المكثفة التي شنتها القوات الأوكرانية على مناطق متفرقة من الإقليم.

ووفقاً للبيانات الرسمية المفصلة التي نشرها بوشيلين عبر قناته الرسمية على تلغرام، فقد أسفرت هذه العمليات العسكرية عن مقتل سبعة أشخاص، من بينهم طفلان، فيما أصيب خمسة عشر آخرون، من بينهم أربعة أطفال، مما يعكس حجم المأساة الإنسانية العميقة التي تعيشها المنطقة في ظل استمرار العمليات القتالية العنيفة التي لا تفرق بين عسكري ومدني. ومن بين أكثر الحوادث مأساوية التي وثقتها التقارير، الهجوم الذي نفذته طائرة بدون طيار استهدفت سيارة مدنية من طراز نيفا في مدينة غورلوفكا، وهو الهجوم الذي أدى إلى مقتل عائلة بأكملها مكونة من أربعة أفراد، بينهم طفلان، في مشهد يعكس قسوة الحرب التي باتت تستهدف الحياة اليومية للعائلات في منازلهم ومركباتهم.

ولم تقتصر الضربات على غورلوفكا فحسب، بل امتدت لتشمل رقعة جغرافية واسعة، حيث سجلت مدينة ماكييفكا حالة وفاة واحدة، كما سقط قتيل في ديبلتسيفو وآخر في سافيلييفكا التابعة لمنطقة ديبالتسيفو الحضرية، مما يشير إلى استراتيجية استهداف واسعة النطاق. أما على صعيد الإصابات، فقد شهدت غورلوفكا إصابة ثمانية أشخاص، من بينهم ثلاثة مسعفين كانوا يبذلون قصارى جهدهم لتقديم المساعدة للضحايا، وهو ما يطرح تساؤلات خطيرة حول استهداف الكوادر الطبية والإغاثية التي تحميها القوانين الدولية.

كما توزعت الإصابات الأخرى في مدن إناكييفو ودونيتسك وسيليدوفو وبانتيليمونوفكا، وصولاً إلى فاسيلييفكا في منطقة ستاروبيشيفسكوي التي شهدت إصابة شخصين، مما يؤكد حالة الرعب التي تخيم على كافة أرجاء الجمهورية. يأتي هذا التصعيد الميداني في توقيت حساس يتسم بتداخل العمليات العسكرية بين الهجوم والدفاع، حيث تواصل القوات الأوكرانية تنفيذ ضربات بطائرات بدون طيار تستهدف العمق الروسي، في محاولة للضغط على القيادة الروسية أو تعطيل خطوط الإمداد واللوجستيات.

وفي المقابل، تواصل القوات الروسية تقدمها الميداني الممنهج على جبهات القتال المختلفة، سعياً لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتأمين المناطق. هذا التناقض الصارخ بين التقدم الميداني الروسي والضربات الجوية الأوكرانية يضع المنطقة أمام سيناريوهات معقدة، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في التاسع من مايو، حيث أشار إلى أن النزاع يتجه نحو نهايته.

ومع ذلك، فإن وتيرة الهجمات الحالية وعدد الضحايا المدنيين يشيران إلى أن الطريق نحو إنهاء الصراع لا يزال محفوفاً بالمخاطر والدموية، وأن التصريحات الدبلوماسية قد لا تعكس الواقع الميداني المرير. إن الاعتماد المتزايد على تقنيات الطائرات المسيرة في هذا الصراع قد غير من قواعد الاشتباك التقليدية، حيث أصبحت المدن والمناطق السكنية ساحات مفتوحة للضربات الجوية الدقيقة التي تسبب خسائر بشرية كبيرة في صفوف غير المقاتلين.

إن استهداف سيارة مدنية أو مسعفين في ميدان العمل يمثل خرقاً جسيماً للالتزام بالقوانين الدولية الإنسانية في ظل هذا النزاع المحتدم. وتستمر المعاناة الإنسانية في دونيتسك مع تدمير البنية التحتية وتزايد عدد النازحين الذين فقدوا مأواهم، بينما تظل التطلعات نحو وقف إطلاق النار مجرد آمال تصطدم بواقع الميدان الذي يزداد اشتعالاً يوماً بعد يوم.

إن هذه الأحداث الدامية تؤكد أن التكلفة البشرية للنزاع تتجاوز بكثير الحسابات السياسية والعسكرية، حيث يدفع الأطفال والمدنيون الثمن الأغلى في حرب استنزاف طويلة لا يبدو أنها ستنتهي قريباً رغم التفاؤل المعلن في بعض الأوساط الرسمية. إن استمرار هذه العمليات يفاقم من الأزمة الإنسانية ويجعل من عملية إعادة الإعمار مستقبلاً تحدياً هائلاً أمام المجتمع الدولي والجهات المعنية، في ظل حالة من عدم الاستقرار الأمني التي تسيطر على المنطقة بأكملها





