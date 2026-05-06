مأساة في المعصرة.. أب يروي تفاصيل محاولة قتل ابنته بـ 28 طعنة على يد خطيبها المبتز

كشف والد الشابة شهد أحمد عن تفاصيل صادمة لاعتداء خطيب ابنته عليها بـ 28 طعنة بعد اكتشاف خيانته وتهديده لها بنشر صور مخلة، مطالباً بالقصاص العادل من الجاني الذي حاول إنهاء حياتها.

في واقعة مأساوية هزت أرجاء منطقة المعصرة، خرج والد الشابة شهد أحمد عن صمته ليكشف في شهادة دامية ومؤثرة تفاصيل الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له ابنته على يد الشخص الذي كان من المفترض أن يكون شريك حياتها، وهو خطيبها الذي استحال في لحظة غدر إلى قاتل مأجور يحاول إنهاء حياتها بدم بارد.

بكلمات يملؤها القهر والحزن، صرح الأب بأنه لا يطلب سوى استعادة حق ابنته التي سال دمها بغزارة إثر تعرضها لـ 28 طعنة غادرة، كانت أخطرها تلك الطعنة التي استقرت في جمجمتها، مما جعلها بين الحياة والموت في صراع مرير ضد الموت. وأكد الوالد أن التدخل السريع والطاقم الطبي الماهر في مستشفى القصر العيني كانا السبب الرئيسي في إنقاذ حياة شهد من موت محقق، بعد أن حاول الجاني إزهاق روحها في مشهد لا يمكن وصفه بمدى بشاعته وقسوته، مما يطرح تساؤلات حول الدوافع التي قد تدفع شاباً لارتكاب هذه الجريمة النكراء بحق فتاة كانت ترتبط به بميثاق غليظ.

وبالعودة إلى تفاصيل العلاقة التي سبقت هذه الكارثة، أوضح والد الضحية أن الخطوبة بدأت منذ نحو ثلاث سنوات، حيث كان الشاب يبلغ من العمر 26 عاماً عند تقدمه لخطبة شهد. يروي الأب بمرارة كيف استقبله في منزله بكل ترحاب، وكيف طلب منه إحضار أهله لضمان جدية العلاقة، وبالفعل جاء الشاب مع أسرته مدعياً أنهم من منطقة العمرية بالإسكندرية.

ولم يكتفِ الأب بذلك، بل قام بالسؤال عن أخلاق الشاب في محل إقامته بالإسكندرية، وتلقى ردوداً تؤكد أن الولد مؤدب وخلوق، مما جعله يفتح له أبواب بيته ويعامله طوال فترة الخطوبة كواحد من أبنائه، مقدماً له كل الدعم والمحبة. إلا أن ملامح الخداع بدأت تظهر تدريجياً بعد انتهاء الشاب من الخدمة العسكرية، حيث بدأ يتهرب من التزاماته تجاه تجهيز عش الزوجية، وكان يتجنب الحديث عن الشقة والمتطلبات الأساسية للزواج، مما أثار الريبة في نفس الأسرة التي كانت تنتظر اليوم الذي تكتمل فيه فرحتهم.

أما عن الشرارة التي أدت إلى وقوع الجريمة، فقد كشف الأب أن ابنته شهد اكتشفت خيانة خطيبها وتواصله مع فتيات أخريات، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تحول الشاب إلى مبتز شرس هددها بنشر صور لها في أوضاع مخلة ليرغمها على البقاء معه أو لإذلالها. وعندما لجأت شهد لوالدها مستغيثة، تحرك الأب بدافع الحماية والغيرة على عرض ابنته، وقام بالتواصل مع الخطيب معاتباً إياه ومحاولاً فهم سبب هذا السلوك الدنيء، ومن هنا اندلعت الخلافات الحادة.

وبدلاً من أن يعتذر الشاب أو يتراجع عن تهديداته، استغل ثقة الأسرة ووصل إلى ابنته لينفذ جريمته البشعة، طاعناً إياها في مناطق متفرقة من جسدها في محاولة لقتلها لمجرد أنها طلبت فسخ الخطبة ورفضت الخضوع لابتزازه. وبصوت متهدج، تساءل الأب الذي يعمل نجاراً ويكدح ليلاً ونهاراً لتوفير حياة كريمة لأبنائه: لماذا يفعل بي وبابنتي هذا؟ أنا رجل بسيط أشقى من أجل بناء أسرة وعزوة، فكيف يكافئني هذا الشاب بذبح ابنتي في وضح النهار؟

إن هذه الواقعة ليست مجرد جريمة جنائية، بل هي صرخة تحذير من مخاطر الابتزاز الإلكتروني والعنف الموجه ضد المرأة، ومطالبة صريحة للقضاء المصري بتطبيق أقصى العقوبات على هذا المجرم ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه التعدي على حياة الآخرين أو تدمير مستقبل الفتيات. إن هذه المأساة تفتح ملفاً شائكاً حول ضرورة التدقيق في اختيار شريك الحياة وعدم الاكتفاء بالظواهر أو الشهادات السطحية، كما تسلط الضوء على أهمية دعم الضحايا نفسياً وقانونياً في مواجهة المبتزين.

يظل والد شهد متمسكاً بحق ابنته، منتظراً لحظة القصاص العادل التي تعيد لقلبه بعض السكينة بعد أن تحولت حياته إلى جحيم، ومؤكداً أن دماء ابنته لن تذهب سدى، وأن صرخاتها التي دوت في أروقة المستشفى ستظل تلاحق الجاني حتى ينال جزاءه الرادع أمام القانون، ليبقى الدرس قائماً بأن الغدر لا يورث إلا الندم، وأن الظلم مهما طال ليله فلا بد من بزوغ فجر العدالة





