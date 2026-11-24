تصاعدت المأساة في جنوب أسوان بمقتل 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث مروري دموي على طريق أبو سمبل، حيث وجه المحافظ بتوفير الرعاية الطبية الكاملة وتعزية الأسر.

تحوّلت منطقة جنوب أسوان إلى ساحة مأساوية، حيث لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون جروحًا متفاوتة الخطورة، إثر تصادم عنيف بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل، وقع بالقرب من الكيلو 110 على طريق أبو سمبل. كان الحادث قد نجم عنه توقف كامل لمسار الطريق وإثارة الذعر بين المارة، ليبدأ مشوار العزاء لمئات الأسر المتضررة من ضحايا هذه الكارثة المرورية التي هزت المنطقة.

تفاصيل الحادث وساعات السائق الأخيرة

كشف زميل للسائق المتوفى، وهو إبراهيم أحمد إبراهيم، عن آخر اللحظات التي قضاها قبل ارتطام المركبة، مشيرًا إلى أن السائق كان متواجدًا بموقف توشكى جنوب أسوان، حيث كان يستعد لتحميل الركاب والانطلاق في رحلته المعتادة. وأوضح الزميل أن آخر مشهد رآه للسائق كان أثناء أدائه لصلاة العصر، حيث قام بإمامة عدد من المصلين داخل المواقف قبل أن يتحرك بسيارته في حدود الساعة الخامسة والربع مساءً.

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لم يتوقع أحد أن تكون تلك اللحظات هي الأخيرة التي يراها فيه، إذ لم تمر سوى دقائق معدودة حتى وقع الحادث المروّع على طريق أبو سمبل، ليختتم رحلته ومعه حياة تسعة ركاب آخرين. وقد وصف الزميل الرجل بأنه كان معروفًا بحسن الخلق والالتزام، وأنه عاد من إحدى الدول العربية منذ نحو ثلاث سنوات لبدء حياة جديدة مع أسرته وأولاده، مستقرًا بجوار أهله بعد سنوات من الغربة.

قائمة الضحايا والمصابين الكاملة

أسفر الحادث المؤسف عن مصرع عشرة أشخاص من محافظات مصرية مختلفة، حيث تم تحديد هوية المتوفين بالتفصيل وهم: زغلول صالح عواد سيد (52 سنة) من محافظة القليوبية، محمد رجب بسطاوى محمد (29 سنة) من الأقصر، احمد محمد احمد سعيد (35 سنة) من أسيوط، ومحمد حسن محمد الضوى (30 سنة) من الفيوم. كما شمل اللائحة محمد أشرف عبدالحميد عبدالعزيز (28 سنة) من الغربية، محمد البدرى سيد محمد (29 سنة) من أسيوط، وأحمد أبوالحسن عبدالمنعم حسين (25 سنة) من قنا.

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بالإضافة إلى هؤلاء، لقي محمد على عبدالمتعال شرف الدين (30 سنة) من أسيوط، وعبدالحميد جمعة الجداوى (29 سنة) من البحيرة، مصرعهما في الحادث. أما السائق نفسه فكان إبراهيم أحمد إبراهيم (28 سنة) من منطقة نصر النوبة بأسوان. وفي الجانب الآخر، أصيب سبعة أشخاص بجروح متفاوتة، من بينهم ملك وليد زغلول (6 سنوات) التي تعرضت لجرح قطعي بفروة الرأس، وحسن عبدالجواد محمد حسن (32 سنة) الذي دخل في غيبوبة.

توجيهات المحافظ وتكثيف الجهود الطبية

تفاعلًا مع حجم المأساة، وجه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للمصابين في المستشفيات المحلية لضمان استقرار حالتهم الصحية. كما أمر المحافظ بسرعة إنهاء إجراءات تسليم جثامين المتوفين إلى ذويهم، من أجل تخفيف العبء النفسي عنهم وتسريع مراسم الدفن والمواساة. وقدّم محافظ أسوان خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا والشعب المصري كله في هذه المحنة.

من بين الجرحى الآخرين، عانى عوض الله جابر عوض الله (26 سنة) من اشتباه نزيف داخلي وكدمات، فيما كشف الفحص الطبي عن إصابات محمود صلاح كمال (35 سنة) المتمثلة في كسور بالضلوع. وتبين أيضًا أن حسن أحمد قدرى (20 سنة) يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، بينما تحمل عبدالناصر سعيد غلاب (27 سنة) كدمات متفرقة بالجسم، ومحمد موسى سعيد (32 سنة) تعرض لجرح بالساق الأيسر وكدمات، مما يستدعي متابعة طبية دقيقة لحالته.