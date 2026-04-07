مأساة الطفلة سما في المنوفية: تعذيب وسكب مياه مغلية ينهي حياة طفلة

تفاصيل مأساوية تتكشف في قضية وفاة الطفلة 'سما محمد الرفاعي' في المنوفية، حيث تشير التحقيقات إلى تعرضها لتعذيب مستمر، والطب الشرعي يؤكد الوفاة نتيجة إصابات بالغة وصدمة عصبية، مع اعترافات من زوجة الأب وشهادات من الجيران.

المنوفية - أحمد الباهي: كشف تقرير الطب الشرعي ، مدعومًا باعترافات زوجة الأب وشهادات الجيران، تفاصيل مأساوية في واقعة وفاة الطفلة ' سما محمد الرفاعي '، 4 سنوات، بقرية ميت شهالة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية ، بعد تعرضها ل تعذيب متكرر داخل منزل أسرتها. أوضح التقرير أن الطفلة تعرضت لإصابات متعددة، ما بين حروق وكدمات قديمة وحديثة، مؤكدًا أن سبب الوفاة صدمة عصبية وتوقف بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة سكب مياه مغلية على جسدها.

أشار التقرير إلى عدم وجود أدلة مادية قاطعة على الاعتداء، مع التأكيد على أن بعض أنواع الاعتداء لا تترك آثارًا واضحة، ما فتح باب التحقيقات على مصراعيه. أقرت زوجة الأب خلال التحقيقات أنها اعتادت ضرب الطفلة والتعدي عليها، مبررة ذلك بسوء سلوكها وتكرار تبولها اللاإرادي. اعترفت بأنها سكبت عليها مياه مغلية يوم الواقعة، ما أدى إلى وفاتها. كشفت في أقوالها أن الطفلة كانت تشتكي لها من اعتداءات سابقة من الجد والأب، 'بيعملولي حاجات عيب'، إلا أن تلك الشكاوى لم تلقَ أي اهتمام داخل المنزل. أكد عدد من الجيران أنهم اعتادوا سماع صراخ الطفلة بشكل يومي نتيجة تعرضها للضرب والتعذيب، مشيرين إلى أن الواقعة لم تكن الأولى، بل كانت معاناة مستمرة داخل المنزل. بدأ كشف الجريمة عندما حاول الجد استخراج تصريح دفن سريع للطفلة، إلا أن عامل المقابر 'التربي' اشتبه في الأمر ورفض الدفن دون تصريح رسمي، ما دفعه لإبلاغ الجهات المختصة. بانتقال الأجهزة الأمنية ومناظرة الجثمان، تبين وجود آثار تعذيب واضحة، لتتكشف خيوط واحدة من أبشع الجرائم الأسرية. ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الجد ووالد الطفلة وزوجة الأب، وقررت جهات التحقيق حبسهم على ذمة القضية، مع استمرار التحقيقات لكشف كافة الملابسات. خيمت حالة من الغضب والحزن على أهالي قرية ميت شهالة، بعد انكشاف تفاصيل الواقعة، مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، في جريمة هزت مشاعر الجميع.\التحقيقات في القضية اتخذت منحى جديدًا مع تضارب الشهادات وتأكيد الطب الشرعي على أن الوفاة نجمت عن صدمة عصبية وإصابات بالغة. بدأت التحقيقات بتفاصيل مؤلمة عن الاعتداءات المتكررة التي تعرضت لها الطفلة، والتي وثقها التقرير الطبي. شهادات الجيران قدمت صورة أكثر تفصيلاً لمعاناة الطفلة المستمرة، حيث أشاروا إلى أن صراخها كان جزءًا يوميًا من حياتهم، مما يدل على أن العنف كان متواصلاً وليس حادثًا منعزلاً. هذه الشهادات دعمت أقوال زوجة الأب، ولكنها في الوقت نفسه سلطت الضوء على أهمية دور المجتمع في حماية الأطفال من العنف الأسري، والتساؤل حول سبب عدم تدخل الجيران في وقت سابق لمنع هذه المأساة.\القضية أثارت تساؤلات حول مسؤولية الأب والجد في هذه الجريمة، خاصة بعد اعتراف زوجة الأب بمسؤوليتها عن سكب الماء المغلي. التحقيقات تركز الآن على تحديد مدى علم الأب والجد بما يحدث للطفلة، وما إذا كانا قد شاركا في الاعتداءات أو علما بها وتجاهلوها. قرار حبس المتهمين على ذمة التحقيقات يعكس جدية السلطات في التعامل مع القضية، مع التأكيد على ضرورة كشف كافة الملابسات وتحديد المسؤوليات بدقة. المطالب الشعبية بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين تعكس الغضب العام تجاه هذه الجريمة، وتؤكد على أهمية تطبيق العدالة لتحقيق الردع ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية في المستقبل





