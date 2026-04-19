مأساة في الإسكندرية: انقلاب سيارة أسفلت ساخن يسفر عن مصرع 3 أشخاص

حادث مفجع يقع في منطقة البيطاش بالإسكندرية إثر انقلاب سيارة نقل تحمل أسفلت ساخن، مما أدى إلى وفاة 3 أشخاص. التحقيقات تكشف عن وجود بئر صرف صحي مهملة وتطالب بإجراءات سلامة صارمة.

تُباشر نيابة الدخيلة الجزئية ب الإسكندرية تحقيقات ها الموسعة في ملابسات حادث مأساوي أودى بحياة ثلاثة أشخاص، وذلك عقب انقلاب سيارة نقل كانت مُحمّلة بكميات كبيرة من ال أسفلت الساخن. وقع ال حادث الأليم بمنطقة البيطاش، حيث تسببت ظروف غامضة في سقوط إحدى عجلات السيارة في بئر قديمة للصرف الصحي، مما أدى إلى اختلال توازنها وانقلابها، مع انهيار حمولتها التي تُقدّر بحوالي 20 طنًا من ال أسفلت المنصهر على الضحايا.

وقد طلبت النيابة العامة من جهات التحقيق المختصة إجراء تحريات مكثفة من قبل المباحث الجنائية، وجمع كافة الأدلة المتوفرة، بما في ذلك سماع أقوال شهود العيان الذين قد يكونوا قد شاهدوا تفاصيل وقوع الحادث، بالإضافة إلى مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المنتشرة في المنطقة التابعة لنطاق حي العجمي، بهدف توفير رؤية شاملة للأحداث. كما شددت النيابة على ضرورة موافاتهم بالتقارير التفصيلية للصفة التشريحية الخاصة بجثامين الضحايا، وذلك للوقوف على الأسباب الدقيقة للوفاة، والتأكد من عدم وجود أي شبهات جنائية قد تكون مرتبطة بالحادث، مع التصريح بدفنهم رسميًا بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وقد شيّع أهالي الضحايا جثامين ذويهم وسط مشهد مؤلم وحالة من الحزن العميق، حيث كانوا ينتظرون دفنهم عقب الانتهاء من كافة الفحوصات. والضحايا هم: إبراهيم حمدي، الذي كان متواجدًا في منطقة وادي القمر بصدد انتظار نجله الذي كان يتلقى درسًا خصوصيًا؛ ومحمد عرفة، من منطقة كرموز؛ ومحمد علي، من منطقة البيطاش. وقد رفع الأهالي شعارات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم، مشيرين إلى أن البئر التي تسببت في الحادث قد تم ردمها بطريقة وصفوها بالعشوائية وغير الآمنة، ودون الالتزام بأي من معايير السلامة المطلوبة، وذلك في وقت كانت فيه المنطقة تشهد كثافة مرورية عالية، مما زاد من خطورة الموقف. وقد كشف تقرير الصفة التشريحية الذي أُعدّ لجثمان الضحية إبراهيم حمدي محمد عن تفاصيل صادمة، حيث وُجد الجثمان في حالة تفحم كامل، وهو ما نتج عنه تشوّه تام في الملامح وانقباض شديد في عضلات الأطراف، وكان السبب المباشر في ذلك هو سقوط كمية كبيرة من الأسفلت الساخن التي غطت الجسد بالكامل. وتُعزى هذه الواقعة إلى القضية رقم 4438 لسنة 2026 إداري الدخيلة. وفي سياق متصل، كانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت بلاغًا هامًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بوقوع حادث انقلاب خطير لسيارة نقل مُحمّلة بمواد رصف الطرق، وتحديدًا الأسفلت، بشارع قاصد كريم بمنطقة البيطاش، الذي يقع ضمن نطاق القسم. فور تلقي البلاغ، تحركت على الفور القوات الأمنية المعنية، مدعومة بقوات الحماية المدنية ووحدات الإسعاف، نحو موقع الحادث. وقد قامت الأجهزة الأمنية بفرض كردون أمني مُحكم حول محيط مكان وقوع الحادث، بهدف تأمين المنطقة ومنع أي اختراقات. كما تم العمل على رفع السيارة المنقلبة من مكانها، ونقل جثامين الضحايا الثلاثة إلى مشرحة المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حادث الإسكندرية أسفلت مصرع تحقيقات

United States Latest News, United States Headlines