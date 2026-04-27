مأساة في المرج: رجل يقتل طليقته ووالدتها ويصيب 5 آخرين بسبب خلافات زوجية

جريمة بشعة تهز منطقة المرج بالقاهرة، حيث قام رجل بقتل طليقته ووالدتها وإصابة 5 آخرين بسبب خلافات زوجية متصاعدة. التحقيقات الأولية تكشف عن دوافع الجريمة وظروفها المأساوية.

اهتزت منطقة المرج في القاهرة، صباح اليوم، على وقع جريمة بشعة، بدأت كخلافات زوجية عادية، لتتحول إلى مأساة دامية خلفت ورائها قتيلتين وعددًا من الجرحى.

التفاصيل المروعة للحادث بدأت بتصاعد التوتر بين رجل مطلق وزوجته السابقة، بعد أيام من المشاحنات والاتهامات المتبادلة. لم يكن أحد يتوقع أن هذه الخلافات ستنتهي بهذا الشكل المأساوي، حيث قرر المتهم، الذي يعاني من تراكم الغضب والإحباط، أن ينتقم من طليقته بطريقة وحشية. توجه المتهم إلى منزل طليقته في منطقة المرج، وهو يحمل سلاحًا أبيضًا كان يخفيه. وما إن فتحت الباب حتى اندلعت مشادة كلامية حادة بينهما، سرعان ما تطورت إلى عراك عنيف.

كلمات جارحة تبادلوها، لكن الأمور خرجت عن السيطرة عندما استل المتهم سلاحه الأبيض واندفع نحو طليقته ووالدتها، موجهاً لهما طعنات متتالية لم تتركهما فرصة للنجاة. سقطت الضحيتان غارقتين في دمائهما، وسط صرخات الرعب التي ملأت المكان. لم يكتف المتهم بذلك، بل قام بالتهديد والاعتداء على كل من حاول التدخل لإنقاذ الضحيتين، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة. تحولت المنطقة إلى ساحة فوضى ورعب، حيث فر السكان هاربين من بطش المتهم.

فور تلقي البلاغ، انتقلت على الفور قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث. المشهد كان مروعًا، حيث عثر على جثتي الضحيتين، بينما كان المصابون يتألمون وينزفون. تم نقل المصابين على الفور إلى مستشفى عين شمس العام لتلقي العلاج اللازم، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث. كشفت التحقيقات الأولية أن الجريمة تعود جذورها إلى خلافات سابقة بين المتهم وطليقته، تتعلق بقضايا الطلاق والنفقة والحضانة.

وأكد شهود العيان أن المتهم كان يعاني من حالة نفسية سيئة، وكان يهدد طليقته باستمرار. الشرطة ألقت القبض على المتهم، وتجري حاليًا التحقيقات اللازمة لتحديد دوافعه الحقيقية وتقديمهم للعدالة. هذا الحادث يمثل صدمة كبيرة للمجتمع المصري، ويثير تساؤلات حول أسباب العنف الأسري وتصاعد معدلات الجريمة. كما يطرح تساؤلات حول دور المؤسسات الاجتماعية في تقديم الدعم النفسي للأفراد الذين يعانون من مشاكل زوجية أو نفسية، بهدف منع وقوع مثل هذه المآسي.

وتدعو السلطات إلى ضرورة تفعيل القوانين التي تحمي المرأة من العنف الأسري، وتوفير آليات فعالة للإبلاغ عن حالات العنف، وضمان حماية الضحايا. هذا الحادث المؤلم يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار للجميع، للعمل على بناء مجتمع يسوده السلام والأمان والاحترام المتبادل





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جريمة قتل عنف أسري طلاق المرج مصر أخبار حادث إصابات تحقيق

United States Latest News, United States Headlines