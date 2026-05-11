مأساة في شبرا الخيمة: زوج ينهي حياة زوجته خنقاً بسبب مكالمة تليفونية وخلافات مادية

تفاصيل جريمة مروعة في محافظة القليوبية حيث قام زوج بقتل زوجته خنقاً إثر خلافات مادية وشكوك بسبب مكالمة هاتفية، وانتهت الواقعة بتسليم المتهم نفسه للشرطة وحبسه على ذمة التحقيقات.

شهدت منطقة عزبة بدران التابعة لمركز وقسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية هزت أركان المنطقة، حيث تحولت حياة أسرة بسيطة إلى مأساة دامية انتهت ب جريمة قتل بشعة.

بدأت خيوط الواقعة عندما تلقت مديرية أمن القليوبية، ممثلة في إدارة البحث الجنائي ورئيس مباحث المديرية، إخطارا عاجلا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بورود بلاغ من الأهالي عن وجود جثة سيدة هامدة داخل منزلها. على الفور، تحركت قوة أمنية من ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتدقيق تبين وجود جثة سيدة تدعى نسمة د. ع، تعمل عاملة وتقيم في ذات المنطقة.

وقد كشف الفحص الأولي للجثة عن وجود آثار خنق واضحة وكدمات قوية في منطقة الوجه، بينما كانت المجني عليها ترتدي كامل ملابسها، مما يشير إلى أن الجريمة وقعت بشكل مفاجئ وسريع. تم نقل الجثمان إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة لبيان السبب الدقيق للوفاة. وبالغوص في تفاصيل الواقعة من خلال التحريات المكثفة، تبين أن المتهم الرئيسي في ارتكاب هذه الجريمة هو زوج المجني عليها، ويدعى محمد س. ع، يبلغ من العمر 33 عاما ويعمل جزارا.

كشفت التحقيقات أن العلاقة الزوجية كانت تعاني من اضطرابات حادة نتيجة ضغوط مادية طاحنة وأزمات مالية متكررة ألقيت بظلالها على استقرار المنزل. وفي محاولة منها لإنقاذ الأسرة وتوفير حياة كريمة لطفليهما، طلبت الزوجة من زوجها السماح لها بالعمل للمساهمة في نفقات المعيشة، وهو ما وافق عليه الزوج في البداية.

وبالفعل، بدأت الزوجة عملها منذ نحو ستة أشهر، إلا أن هذا الحل لم ينهِ الخلافات، بل زادها تعقيدا، حيث بدأ الزوج يتهمها بأنها لا تقدم له الدعم المالي الكافي وبأن مساهمتها لا ترتقي إلى سقف توقعاته، مما خلق حالة من التوتر الدائم والشجار المستمر بين الزوجين. وفي يوم الواقعة المشؤومة، كانت الزوجة تقوم بزيارة لوالدتها، ومن ثم طلبت من زوجها عبر الهاتف العودة إلى منزل الزوجية، تاركة أطفالها في رعاية جدتهم.

وعقب عودتها للمنزل، حاول الزوج الاتصال بها عدة مرات لكنها لم تستجب لمكالماته، وهو الأمر الذي أثار شكوكه ودفع به إلى حالة من القلق والاضطراب، مما جعله يغادر عمله متوجها بسرعة إلى المنزل للاطمئنان عليها. وبحسب التحريات، فإن المتهم فور وصوله إلى الشقة، وقبل أن يطرق الباب، سمع زوجته تتحدث في الهاتف مع شخص ما بكلمات أثارت غضبه وشكوكه، ففقد السيطرة على أعصابه تماماً وبدأ في طرق الباب بعنف شديد.

وما إن فتحت له الزوجة الباب حتى نشبت بينهما مشادة كلامية حادة تطورت بسرعة إلى اعتداء جسدي عنيف، حيث قام الزوج بخنق زوجته بيديه بقوة مفرطة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وسقطت جثة هامدة على الأرض. لم تنتهِ المأساة عند هذا الحد، فبعد ارتكاب الجريمة، سيطر شعور بالندم أو الرغبة في إنهاء الموقف على المتهم، حيث توجه إلى أحد جيرانه وأخبره بصراحة أنه قتل زوجته، طالباً منه إبلاغ السلطات الأمنية عنه.

وبالفعل، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم بعد تقنين الإجراءات القانونية. وبمواجهته من قبل ضباط المباحث، انهار المتهم وأقر بارتكاب الجريمة بكل تفاصيلها. تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات التي انتهت بقرار حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع التوجيه بتجديد حبسه في المواعيد القانونية، كما صرحت بدفن الجثمان بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية، لتنطوي صفحة هذه الحياة على جريمة مروعة خلفت أطفالاً يتامى ومجتمعاً مصدوماً من بشاعة الحادث





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جريمة قتل شبرا الخيمة القليوبية العنف الأسري النيابة العامة

United States Latest News, United States Headlines