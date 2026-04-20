مأساة في بنسلفانيا: مصرع أم وستة من أطفالها في انفجار وحريق منزل

تفاصيل حادث مأساوي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية أسفر عن مقتل سيدة وأطفالها الستة إثر انفجار ناجم عن تسرب غاز في منزلهم ببلدة لامار.

فجعت ولاية بنسلفانيا الأمريكية بوقوع مأساة إنسانية هزت مشاعر المجتمع المحلي، حيث لقيت أم وستة من أطفالها حتفهم في حادث مأساوي أليم نتيجة انفجار مباغت أعقبه حريق هائل التهم منزلهم الواقع في بلدة لامار بمقاطعة كلينتون.

وقد أفادت السلطات الأمنية وشرطة الولاية في بيان رسمي لها بأن الحادث وقع في ساعات الصباح الباكر من يوم الأحد الماضي، حيث تلقت فرق الإطفاء بلاغات عاجلة بوقوع انفجار ضخم، إلا أن سرعة انتشار النيران حالت دون التمكن من إنقاذ العائلة المحاصرة داخل المبنى الذي تحول في دقائق معدودة إلى كتلة من اللهب. كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها فرق الدفاع المدني والخبراء الجنائيون أن الضحايا هم الأم سارة ستولزفوس البالغة من العمر أربعة وثلاثين عاماً، بالإضافة إلى أطفالها الستة الذين تراوحت أعمارهم بين ثلاثة وأحد عشر عاماً، وهم أربعة ذكور وابنتان. وأوضحت التقارير الفنية الصادرة عن الشرطة أن المؤشرات الأولية تشير إلى وجود تسرب لغاز البروبان داخل أروقة المنزل، وهو ما أدى إلى تراكم الغاز وحدوث الانفجار العنيف. وأكدت السلطات في بيانها أن خزانات البروبان الخارجية لم تكن هي مصدر الانفجار، مشددة على أن الحادثة تخضع حالياً لمزيد من الفحوصات التقنية الدقيقة لضمان الوقوف على كافة التفاصيل المحيطة بهذا التسرب المميت الذي أنهى حياة أسرة كاملة في لحظات. في سياق متصل، نقلت وسائل إعلام محلية شهادات مؤثرة للجيران الذين عاشوا لحظات الرعب، حيث قالت إحدى الجارات وتدعى داك إنها استيقظت على صوت دوي هائل هز أرجاء المنطقة، مما دفعها للنهوض سريعاً ومراقبة المشهد من نافذتها. وصفت الشاهدة كيف تصاعدت ألسنة اللهب بشكل مرعب من نوافذ المنزل قبل أن تمتد لتلتهم الهيكل بأكمله في غضون أقل من ستين ثانية. تعكس هذه الحادثة المأساوية خطورة التسريبات الغازية داخل المنازل، وتدعو الجهات المعنية إلى تكثيف حملات التوعية حول إجراءات السلامة المنزلية وكيفية الكشف المبكر عن أي خلل في أنظمة التدفئة والغاز، لتجنب وقوع مثل هذه الفواجع التي تترك ندوباً لا تندمل في ذاكرة المجتمعات. إن خسارة سبعة أرواح دفعة واحدة تمثل فاجعة وطنية تستدعي وقفة جادة لمراجعة معايير الأمن والسلامة في المساكن الريفية والمدنية على حد سواء





بنسلفانيا انفجار غاز حريق منزل ضحايا الولايات المتحدة

