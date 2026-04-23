مأساة على السكك الحديدية: تصادم قطارات في الدنمارك وإسبانيا يخلف قتلى وجرحى

شهدت الدنمارك وإسبانيا حادثين مؤسفين لتصادم قطارات الركاب، أسفرا عن إصابات ووفيات. في الدنمارك، أصيب 17 شخصًا، بينما ارتفعت حصيلة الضحايا في إسبانيا إلى 39 قتيلاً.

شهدت كل من الدنمارك و إسبانيا حادثين مؤسفين ل تصادم قطارات الركاب، أسفرا عن إصابات ووفيات وخسائر كبيرة. في الدنمارك ، أفادت وكالة رويترز باصطدام قطارين للركاب بالقرب من مدينة هيليرود، الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومترًا شمال العاصمة كوبنهاجن.

وقد أدى هذا الحادث إلى إصابة 17 شخصًا، وفقًا لوزارة الصحة الدنماركية، حيث وصفت حالة أربعة منهم بأنها حرجة. بالتزامن مع ذلك، شهدت إسبانيا حادثًا أكثر مأساوية بالقرب من بلدة أداموز في إقليم قرطبة، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 39 قتيلاً، وفقًا لوزارة الخارجية الإسبانية وتقرير عاجل لسكاي نيوز عربية. وقع الحادث نتيجة خروج قطارين عن مساريهما واصطدامهما على خطين متجاورين.

كان أحد القطارين متوجهًا من مالقة إلى مدريد، بينما كان الآخر متجهًا إلى هويلفا، قبل أن ينحرفا عن مساريهما ويصطدما بشكل مروع. وقد أدى هذا الاصطدام إلى إصابة ما لا يقل عن 25 شخصًا بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 100 راكب آخر بإصابات متفاوتة. تشير التقديرات إلى أن عدد الركاب على متن القطارين بلغ حوالي 400 شخص. استجابت السلطات الإسبانية بشكل سريع وفوري للحادث، حيث فعلت حكومة إقليم الأندلس المرحلة الطارئة «SO1» ضمن خطة الحماية المدنية.

وتم إرسال تعزيزات طبية ولوجستية كبيرة إلى موقع الحادث، بما في ذلك خمس وحدات عناية مركزة متنقلة، وأربع وحدات رعاية حرجة طارئة، بالإضافة إلى مركبة دعم لوجستي. وقد وصف شهود العيان الجزء الخلفي من أحد القطارين بأنه الأكثر تضررًا، حيث انقلبت إحدى العربات بالكامل. وروى الصحفي سلفادور خيمينيز، الذي كان على متن أحد القطارين، أن العربة اهتزت بعنف شديد، وكأنه زلزال، مشيرًا إلى أن طاقم القطار سارع إلى استخدام مكبرات الصوت لطلب المساعدة الطبية.

بعد ذلك، بدأ الركاب في الخروج من القطار بمساعدة الطاقم، الذي استخدم مطارقًا لفتح النوافذ والأبواب بالقوة. وقد أعلنت السلطات الإسبانية عن تعليق حركة القطارات على خط مدريد–الأندلس بشكل فوري، وذلك لتسهيل عمليات الإنقاذ والتحقيق في أسباب الحادث. هذا الحادث يمثل مأساة كبيرة لإسبانيا ويثير تساؤلات حول سلامة شبكة السكك الحديدية. تأتي هذه الحوادث في وقت تشهد فيه الدنمارك تطورات سياسية واجتماعية أخرى.

ففي سياق رياضي، تأهلت التشيك إلى كأس العالم 2026 بعد مباراة مثيرة ضد الدنمارك، شهدت دراما ركلات الترجيح. وعلى الصعيد الدبلوماسي، استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سفير الدنمارك بالقاهرة، حيث استعرضا تاريخ الكنيسة المصرية وعلاقاتها المتميزة مع الدنمارك. كما تصدرت قضية جرينلاند حملة الانتخابات المبكرة التي دعت إليها رئيسة وزراء الدنمارك، مما يعكس أهمية هذه القضية في السياسة الدنماركية. هذه الأحداث المتنوعة تعكس صورة شاملة للوضع في الدنمارك، حيث تتداخل الأحداث الرياضية والسياسية والدبلوماسية.

بينما تركز إسبانيا الآن على التعامل مع تداعيات حادث قطاري قرطبة المروع، وتقديم الدعم اللازم للضحايا وعائلاتهم، والتحقيق في أسباب الحادث لمنع تكراره في المستقبل. هذه الحوادث تذكرنا بأهمية الاستثمار في سلامة البنية التحتية للنقل، وتطبيق معايير السلامة الصارمة، وتوفير التدريب المناسب للعاملين في هذا القطاع





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

تاج الدين: الاستخدام الآمن لمضادات الميكروبات ضرورة حتمية للقضاء على مقاومة البكتيرياالسبكي يعلن اختيار &39;&39;مجمع الإسماعيلية الطبي&39;&39; كأول مركز تميز للحد من مقاومة مضادات الميكروبات بالمستشفيات

تداول 39 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياطاستقبل ميناء دمياط 18 سفينة وغادرته 17 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة وبلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 6456 شاحنة.

عدد شهداء طالبى المساعدات فى غزة يرتفع لـ 467 شهيدا.. طيران الاحتلال يقصف خيام نازحين غربى خان يونس.. حديثو الولادة يعانون من وضع صحي حرج .. وإسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى 'التحلى بالشجاعة' لمعاقبة إسرائيلاستشهد 39 فلسطينيا وأصيب 317 آخرون خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة، بينهم 17 شهيدا وأكثر من 136 إصابة من طالبي المساعدات نتيجة استهدافهم في مراكز توزيع المساعدات في أنحاء القطاع،

فوز الدنمارك والسويد وألمانيا في بطولة العالم لناشئي اليدفاز منتخب السويد علي نظيره الكويت بنتيجة 39-22 في انطلاق بطولة العالم للناشئين لكرة اليد التي تستضيفها مصر و تستمر حتي يوم 17 أغسطس الجاري .

تميمة حظ تنتظر برشلونة في مواجهة نيوكاسل يونايتدأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم &39;&39;يويفا&39;&39;، عن طاقم تحكيم مباراة برشلونة الإسباني ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في لقاء إياب الدور ثمن النهائي لبط

صافرة إنجليزية لمواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري الأبطالأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم &39;&39;يويفا&39;&39; عن الحكم الذي سيدير مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ، والتي ستقام على ملعب "سانتياجو برنابيو&quo

