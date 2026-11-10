مأسى يطرح مشروع عزل هيغسيث لأسباب دستورية في الكونغرس

النائب الجمهوري مأسى يقدم مشروع قرار لعزل وزير الدفاع هيغسيث بسبب العمليات العسكرية ضد إيران دون تفويض كنگرس، بينما يرفض هيغسيث الاتهامات.

يواصل النائب الجمهوري توماس ماسي جهودَه القانونية والسياسية الرامية إلى طرح مشروع قرار لعزل وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أمام مجلس النواب للمصادقة عليه خلال هذا الأسبوع. تأتي هذه الخطوة الصارمة في أعقاب اتهامات جسيمة موجهة لهيغسيث بانتهاك الدستور الأمريكي من خلال استمراره في قيادة العمليات العسكرية ضد إيران لأكثر من تسعين يوماً دون الحصول على تفويض رسمي من الكونغرس.

إجراءات العزل والأسس القانونية المقترحة

قدم ماسي رسمياً مشروع القرار الذي يتضمن الاتهامات المستوجبة للعزل خلال ظهر يوم الاثنين أمام مجلس النواب، مما يفتح الباب أمام إجراء فوري أو مؤجل للنظر فيه. يمنح هذا الإجراء الرسمي المجلس النيابي مهلة زمنية قدرها أربعين وثمانون ساعة فقط للنظر في المسألة قبل اتخاذ موقف حاسم بشأن المضي قدماً في التصويت.

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يتيح النص البرلماني الجديد للمشرعين خيارات متعددة لمعالجة الملف، حيث يمكنهم التصويت مباشرة على القرار المطروح، أو إحالته إلى إحدى اللجان المتخصصة للدراسة والتدقيق، أو حتى تنحيه جانباً دون متابعة قضائية أو سياسية أعمق. إن سرعة الإجراءات المحددة تعكس الجدية التي ينظر بها ماسي إلى الأمر، رغم توقعات بأن تفشل هذه المحاولات في تغيير وضع الوزير الحالي.

مواقف المتنافسين السياسيون والدفاع عن القرارات

أكد النائب ماسي بشكل قاطع أن الوزير هيغسيث ينتهك القانون بشكل صريح من خلال الاستمرار في العمليات العسكرية ضد إيران، مشيراً إلى ضرورة محاسبة المسؤول عن هذه الانتهاكات الدستورية. وصف ماسي مساعي عزله بأنها خطوة ضرورية لفرض الحوكمة والمساءلة، معتبراً أن استبدال هيغسيث يجب أن يحدث قبل أن يبدأ الديمقراطيون إجراءات العزل الخاصة بهم.

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من جانبه، رفض بيت هيغسيث بشدة هذه الاتهامات، واصفاً مساعي ماسي بأنها "مهزلة" ولا تمت للواقع بصلة. جاء في بيان مصور أصدره هيغسيث الأسبوع الماضي قوله إنهم يتعرضون للهجوم لأنهم يحققون نتائج ملموسة، مؤكداً أن هذه المحاولة لن تنجح ولن يتراجع هو وفريقه عن مواقفهم أو قراراتهم الاستراتيجية.

دافع هيغسيث في بيانه عن قيادته لوزارة الدفاع، مستعرضاً الإنجازات التي حققها في تنفيذ أجندة الرئيس دونالد ترامب القائمة على شعار "أمريكا أولاً". بينما اعتبرت المصادر أن ماسي "عضو محبط في الكونغرس خسر الانتخابات"، إلا أنه أكد أنه غير قلق على مستقبله أو من مساعي العزل الموجهة إليه، مستمراً في الضغط السياسي.

الآثار السياسية والمستقبل الحكومي

من المرجح بشدة أن تفشل هذه المساعي القانونية في عزل الوزير هيغسيث، نظراً لأن الجمهوريين يحتفظون بالسيطرة الكاملة على الكونغرس حتى شهر يناير/كانون الثاني المقبل. هذا الوضع السياسي يمنح هيغسيث حماية داخلية قوية داخل المجلس، مما يجعل أي محاولة لعزله عبر الكونغرس الحالي غير مجدية من الناحية العملية.

يظل الهدف الاستراتيجي لماسي واضحاً، حيث يسعى إلى دفع الرئيس دونالد ترامب إلى استبدال هيغسيث قبل أن تبدأ الحملات الديمقراطية في تنفيذ إجراءات العزل الخاصة بهم. هذا التوقيت الدقيق يشير إلى صراع داخلي ضمن الصف الجمهوري وبينه وبين الديمقراطيين حول صلاحيات تنفيذ السياسة الخارجية والعسكرية.

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تشير المعطيات الحالية إلى أن هيغسيث سيستمر في منصبه على الأقل حتى تغيير السيطرة السياسية في يناير، مع استمرار التحديات القانونية والسياسية التي يرفعها ماسي. ستبقى مراقبة التصرفات الحكومية والعمليات العسكرية محوراً رئيسياً للنقاش العام بين الحزبين حتى تتضح النتائج النهائية لهذه الأزمة السياسية الناشئة.