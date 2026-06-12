مؤتمر لحسام حسن في سياتل قبل مواجهة بلجيكا

يعقد المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن مؤتمرًا صحفيًا في سياتل discusses استعدادات الفريق لمباراة بلجيكا الافتتاحية في كأس العالم

عقد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا午后 بمدينة سياتل الأمريكية للحديث عن مواجهة بلجيكا المرتقبة في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم .

ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر الصحفي في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقیت سياتل للحديث عن استعدادات الفراعنة للمباراة الافتتاحية في البطولة. كما يؤدي المنتخب الوطني مرانه الختامي صباح الأحد في تمام العاشرة بتوقیت سياتل الموافق الثامنة مساءً بتوقیت القاهرة قبل مواجهة بلجيكا المقررة مساء الإثنين. ووفقًا للبروتوكول الإعلامي المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيجري ثلاثة من لاعبي المنتخب لقاءات إعلامية على هامش المران الختامي وهم محمود حسن تريزيجيه ورامي ربيعة وياسر إبراهيم.

يتواجد المنتخب المصري ضمن المجموعة السابعة في نهائيات كأس العالم إلى جانب منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران. يستهل الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة بلجيكا يوم 15 يونيو في تمام العاشرة مساءً بتوقیت القاهرة قبل مواجهة نيوزيلندا فجر 22 يونيو ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة إيران يوم 27 يونيو





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