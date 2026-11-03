مؤتمر صحفي عقب اجتماعات الآلية التشاورية «2+2» بين مصر والسودان (فيديو)

إعلان مشترك مصري سوداني يؤكد رفض أي تهديد لوحدة السودان وضرورة الدفاع عن الأمن المائي لنهر النيل، بالإضافة إلى أخبار محلية واقتصادية ورياضية.

في خطوة تعكس العمق التاريخي والتعاون الاستراتيجي الراسخ بين مصر والسودان ، عقدت القاهرة مؤتمراً صحفياً متميزاً عقب الانتهاء من جولة الاجتماعات الجديدة ضمن الآلية التشاورية الثنائية بمستوى "2+2"، والتي جمعت كل من وزير الخارجية السعودي بدر عبد العاطي بنظيره السوداني، في أجواء من التعاون المثمر الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وقد نقلت القناة المصرية "القاهرة الإخبارية" الحدث بشكل مباشر، مشيرة إلى أن المؤتمر الصحفي كان فرصة ذهبية للإعلان عن نتائج هامة تخدم المصالح المشتركة للدولتين الصديقتين. وقد صدر عن هذا الاجتماع إعلان مشترك مصري-سوداني يحمل توقيعات المسؤولين المعنيين، ويأتي هذا الإعلان في وقت حاسم يشهد فيه العالم تقلبات جيوسياسية واقتصادية كبيرة، مما يجعل التنسيق بين دولتي المصب في نهر النيل أمراً ضرورياً للحفاظ على حقوقهما المائية والسيادية.

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مصر والسودان ترفضان تقسيم السودان

يؤكد الإعلان المشترك بوضوح وقطعية رفض مصر والسودان لأي محاولات أو تهديدات تستهدف وحدة وسلامة الأراضي السودانية، مشددين على أن السيادة الوطنية هي خط أحمر لا يمكن المساس به بأي شكل من الأشكال. كما رفض الجانبان بقاطع أي مبادرة لإنشاء كيانات موازية داخل السودان أو الاعتراف بها، مما يعكس رغبة قوية في وحدة الصف والدفاع عن النسيج الاجتماعي والسياسي للسودان ضد أي تدخلات خارجية.

بالإضافة إلى ذلك، سلط الإعلان الضوء على أهمية الأمن المائي لدولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، مؤكداً على ضرورة التنسيق الدقيق والحذر تجاه أي تحركات أحادية قد تُجري في حوض النيل الشرقي، والتي قد تؤثر سلباً على حصصهما المائية أو على البيئة الهيدرولوجية للنهر. هذا الموقف الموحد يعد رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن الدولتين تتعاونان بشكل وثيق لحماية مواردهما الحيوية واستقرارهما المشترك.

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فعاليات نسائية وإغاثة غزة والأسعار

في سياق متصل، برزت اهتمامات أخرى على الساحة المحلية والإقليمية، حيث أطلق المجلس القومي للمرأة فعاليات المحاكاة البنكية بأسوان بالتعاون مع بنك مصر، بهدف تمكين النساء اقتصادياً وتعزيز دورهن في القطاع المالي. كما استمرت مصر في دفع قوافل إغاثية ضخمة إلى قلب غزة، كشرير حياة لا ينقطع يقدم المساعدات الإنسانية للمتضررين في ظل الأوضاع الصعبة. وعلى الصعيد الاقتصادي، شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعاَ طفيفاً، حيث سجل عيار 21 رقماً محدداً يعكس تقلبات السوق العالمية.

وفي المجال الرياضي، كانت هناك استقبالات واسعة لنهائي كأس الخليج تحت 17 سنة، مع تحديد موعد مباراة منتخب مصر للناشئين أمام نظيره الإماراتي، بالإضافة إلى مفاجآت في قائمة النادي الأهلي أمام المقاولون العرب ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، مما يضيف حيوية للحياة الرياضية المصرية. Title