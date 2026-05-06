مؤتمر التأثير العربي: الاقتصاد الإسلامي والتحول الرقمي

تستضيف جامعة الأزهر مؤتمر التأثير العربي الحادي عشر، تحت عنوان الاقتصاد الإسلامي والتحول الرقمي، ويشارك فيه العديد من الشخصيات الأكاديمية البارزة من داخل مصر وخارجها.

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر لمعامل التأثير العربي غدًا الخميس الموافق 7 مايو ويستمر حتى 9 مايو 2026م. وقال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور محمود صديق أن المؤتمر يقام تحت عنوان: الاقتصاد الإسلامي و التحول الرقمي .

وأضاف أن المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والمحفل العلمي الدولي الثامن عشر لمؤسسة «أريد» العلمية، وبمشاركات واسعة من دول مختلفة. وأشار الدكتور محمود صديق إلى أن محاور المؤتمر تهدف إلى وضع إطار عام نحو نموذج أكاديمي مستقبلي متكامل. ويشارك فيه العديد من الشخصيات الأكاديمية البارزة من داخل مصر وخارجها.

ومنهم: الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، بجانب مشاركات واسعة من الجامعات المصرية والعربية، ورؤساء جامعات من المملكة الأردنية الهاشمية، و المملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة، والبحرين، والعراق وليبيا، وغيرهم من مختلف دول العالم. وأضاف مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي لجامعة الأزهر الدكتور ياسر حلمي، أن المؤتمر يتضمن سبعة محاور؛ هي العلوم الإنسانية والتكنولوجية المتقدمة، والتحول الرقمي في النشر والأبحاث العلمية، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتقاطعة، ونظم التقييم والتعلّم المستقبلية، والاقتصاد الإسلامي والابتكار الرقمي، والإعلام الرقمي والتزيف العميق، وعلوم الاستدامة والتطورات التكنولوجية.

ويعكس هذا المؤتمر عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة ويقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، وبالتعاون مع الدكتور محمود عبد العاطي، مؤسس معامل التأثير العربي





