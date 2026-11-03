مؤتمر كلية الطب البيطري بكفر الشيخ يركز على الصحة الواحدة والابتكار

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي التاسع لكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ برعاية وزير التعليم العالي لتعزيز الأمن الغذائي والصحة العامة.

في خطوة تعزز من مكانة القطاع الزراعي والحيواني، انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر العلمي الدولي التاسع لكلية الطب البيطري ب جامعة كفر الشيخ ، وهو الحدث العلمي الأكاديمي الذي تنظمه الجامعة بالشراكة مع النقابة العامة للأطباء البيطريين والمجلس الصحي المصري. ويأتي المؤتمر خلال الفترة المحددة من 3 إلى 7 نوفمبر الجاري، تحت شعار يجمع بين البحث العلمي والابتكار في سياق فرص وتحديات سوق العمل وصحة الكائنات الحية، وذلك تحت الرعاية المباشرة للدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الرؤية الوطنية والأمن الغذائي في الأولوية

أكد الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، في كلمته الافتتاحية أن الطب البيطري لم يعد مجرد تخصص أكاديمي تقليدي أو مهنة تقتصر على علاج الحيوان فقط، بل تطور ليصبح درعاً وطنياً حقيقياً يحمي صحة المواطنين ويصون الأمن الغذائي للبلاد. وأشار إلى أن هذا التخصص يسهم بشكل مباشر في حماية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وضمان سلامة الغذاء من المصادر المختلفة، كما يعمل على مواجهة الأمراض الوبائية والمخاطر الصحية والبيئية المتزايدة.

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وأوضح رئيس الجامعة أن الطبيب البيطري يمثل أحد خطوط الدفاع الأساسية عن صحة الإنسان، حيث يشغل مكانة شريك رئيسي في منظومة إنتاج الغذاء الآمن. ويعمل هذا الكادر المتخصص على مراقبة جودة المنتجات ذات الأصل الحيواني، والتصدي للأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. وقد لفت الدكتور يحيى زكريا عيد الانتباه إلى أن التحديات المتزايدة المرتبطة بالتغيرات المناخية، والأمراض الوبائية، والضغوط الاقتصادية، تجعل تطوير منظومة الطب البيطري ضرورة وطنية واستراتيجية تتطلب اهتماماً فورياً.

وأشار الدكتور يحيى زكريا عيد إلى أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي في تنفيذ رؤية التنمية المستدامة 2030، التي تضع الأمن الغذائي والبحث العلمي والابتكار في مقدمة أولوياتها. وتنطلق هذه الرؤية من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وتعزيز قدرات الدولة الإنتاجية، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي، وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

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مفهوم الصحة الواحدة والتكامل المؤسسي

عرّف الدكتور يحيى زكريا عيد مفهوم "الصحة الواحدة" باعتباره أحد أهم التوجهات العلمية والصحية العالمية، بوصفه منظومة متكاملة تربط بين صحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة بشكل لا يتجزأ. وأكد أن مواجهة التحديات الصحية والوبائية الحالية والمستقبلية تتطلب تكاملاً حقيقياً بين الجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والجهات المهنية، والقطاعات الإنتاجية.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ أن التوظيف الفعال للبحث العلمي والابتكار هو السبيل الوحيد لتقديم حلول علمية قابلة للتطبيق على أرض الواقع. مشيراً إلى أن الجامعات ومؤسسات البحث العلمي تتحمل مسؤولية كبيرة في دعم هذه التوجهات الاستراتيجية من خلال إنتاج المعرفة وتطوير الحلول العلمية المتطورة، وتوطين التكنولوجيا الحديثة لخدمة الصناعات الغذائية والزراعية.

شهد حفل الافتتاح حضوراً بارزاً لكبار المسؤولين والأكاديميين، حيث شارك الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين بمصر والعرب، والدكتور حاتم صلاح الدين، رئيس جامعة رشيد، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ السابق. كما حضر فعاليات المؤتمر الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى الدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور سمير الشاذلي، عميد كلية الطب البيطري.

المراكز البحثية المتطورة والتصنيفات العالمية

استعرض رئيس جامعة كفر الشيخ التقدم الكبير الذي حققته الجامعة في التصنيفات الأكاديمية الدولية، مؤكداً أن الجامعة أصبحت تمتلك حضوراً متميزاً على خريطة التعليم العالي والبحث العلمي عالمياً. فقد جاءت جامعة كفر الشيخ ضمن الفئة من 76 إلى 100 عالمياً في تخصص العلوم البيطرية، وفق تصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية لعام 2026، كما حققت حضوراً في تصنيف التايمز للتعليم العالي ضمن الفئة 601-800 عالمياً.

وأشار الدكتور يحيى زكريا عيد إلى أن ما تعتز به الجامعة ليس فقط مواقعها في التصنيفات الدولية، بل ما يقف خلف هذه النتائج من باحثين متميزين يمتلكون بصمة علمية دولية. وتشمل هذه الإنجازات أبحاثاً منشورة في كبرى المجلات العلمية، وأعضاء هيئة تدريس ضمن قائمة أكثر 2% من العلماء تأثيراً على مستوى العالم. كما تبرز الجامعة تقدمها في تصنيف QS للجامعات العربية، وتميزها الواضح في مجال الاستدامة البيئية.

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وأشاد رئيس الجامعة بالمراكز البحثية المتطورة التي تمتلكها كلية الطب البيطري، والتي تشمل المعمل المركزي لتشخيص أمراض الحيوانات والطيور والأسماك، ومعمل البيولوجيا الجزيئية لتشخيص الأمراض الوبائية، ومعمل تحليل الأعلاف والمياه والأغذية ذات الأصل الحيواني. كما تواكب البرامج التعليمية والتخصصية احتياجات سوق العمل الحديثة في مجالات طب الحيوانات الأليفة، وأمراض الأسماك والقشريات، وصحة وسلامة الغذاء.

التوصيات ومبادرات التعاون المستقبلي

أكد الدكتور يحيى زكريا عيد أن إمكانات الكلية البحثية لا تقتصر على الجانب الأكاديمي والبحثي فحسب، بل تمتد لتشمل خدمة المجتمع من خلال القوافل البيطرية، والخدمات التشخيصية، والاستشارات العلمية المقدمة للمربين وأصحاب المزارع. وتسهم هذه الخدمات في تحسين الإنتاج، وتقليل الخسائر، ودعم صغار المربين في مختلف المحافظات.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين بمصر والعرب، عن تقديره العميق لجامعة كفر الشيخ ورئيسها على استضافة هذا الحدث العلمي الدولي. وأشاد بالدكتور يحيى زكريا عيد بالمستوى العلمي والتنظيمي للمؤتمر، وبما تمتلكه الجامعة من إمكانات بحثية وأكاديمية متميزة تدعم قطاع الطب البيطري.

وشدد رئيس جامعة كفر الشيخ في ختام كلمته على أن الجامعة تتطلع إلى أن يتجاوز المؤتمر حدود المناقشات العلمية التقليدية. وأعلن عن تطلع الجامعة لتحويل توصيات المؤتمر إلى مبادرات تعاون، ومشروعات بحثية مشتركة، وشراكات حقيقية بين الأكاديميين، والمنتجين، والجهات المهنية، والمؤسسات الصناعية.

ويأتي هذا التوجه يفتح آفاقاً جديدة أمام خريجي الطب البيطري في سوق العمل المصري والإقليمي والدولي، ويعزز من فرص التوظيف المهني. كما يهدف إلى ترسيخ مفهوم الصحة الواحدة كاستراتيجية قومية، مما يسهم في بناء اقتصاد وطني قوي يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في الخدمات الصحية والغذائية.