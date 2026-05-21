مؤسسة حياة كريمة تكشف عن تواجد 50 ألف متطوع في مختلف أنحاء الجمهورية، يشار إليهم بـ"الجدعان" لأنهم موجودون في كل قرية ونجع ويقدمون الدعم للمواطنين.

تحدثت ثينة مصطفى، نائب رئيس مجلس الأمناء والمتحدث الرسمي باسم مؤسسة حياة كريمة، عن تواجد 50 ألف متطوع في مختلف أنحاء الجمهورية، يشار إليهم بـ"الجدعان" لأنهم موجودون في كل قرية ونجع ويقدمون الدعم للمواطنين. وتملك 28 مكتبا ميدانيا تغطي جميع المحافظات، بما فيها المناطق الحدودية، حيث يتميز المتطوع الموجود داخل القرية بأنه أكثر معرفة باحتياجات أهلها، سواء كانت حالة مرضية، أو منزل يحتاج إلى ترميم، أو أسرة بحاجة إلى دعم عاجل. وهذا التواجد يسهل سرعة التدخل، خاصة أن أكثر من 70% من المتطوعين من الشباب، وهو ما يمنح المؤسسة مرونة وسرعة في الحركة والاستجابة. كما أوضحت ثينة مصطفى أن فلسفة المؤسسة تعتمد على التمكين بدلًا من الاكتفاء بالمساعدات المؤقتة، أي لا تعطني سمكة بل علمني كيف أصطاد. كما يوجد لديها برامج للتدريب والتوظيف والمشروعات الصغيرة، وتركز بصورة كبيرة على السيدات لأنهن يمثلن أساس الأسرة، وتقدم لهن تدريبًا مهنيًا وتقنيًا، إضافة إلى التدريب على إدارة المشروعات والتسويق المالي والإلكتروني.

