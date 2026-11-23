مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية تطلق حزمة تدخلات تنموية وإنسانية بمركز الصف بالجيزة تشمل تسقيف المنازل وتوفير مياه الشرب النظيفة للأسر المستحقة لتحسين جودة حياتهم.

نفذت مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، وهي عضو فعّال في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مجموعة شاملة من المبادرات الإنسانية والتنموية التي استهدفت تحسين الظروف المعيشية بالسكان في مركز الصف الواقع بمحافظة الجيزة. وقد ترأس هذه المبادرة داليا جمال الجارحي، التي تشغل منصب عضو مجلس الأمناء وأمين الصندوق بالمؤسسة، مؤكدة من خلالها على التزام المؤسسة الراسخ بتقديم الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.

توزيع المساعدات العاجلة وتسقيف المنازل

شملت الخطة الإنسانية التي نفذتها المؤسسة تقديم مساعدات عاجلة لتلبية احتياجات الأسرة المصرية اليومية، حيث تم توزيع 2000 وجبة مطهية ساخنة على المحتاجين، كما تم توزيع 700 قطعة ملابس جديدة ومستعملة بشكل منظّم على الأسر المستحقة لضمان راحتهم وحمايتهم من البرد. وتضمنت هذه التدخلات الإنسانية أيضاً تنفيذ أعمال ترميم وتسقيف لـ 116 منزلًا، مما ساهم بشكل مباشر في توفير بيئة سكنية أكثر أماناً واستقراراً للسكان، وحمايتهم من العوامل الجوية القاسية التي تهدد صحتهم وراحتهم.

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توفير مياه الشرب النقية والاستدامة

ولتعزيز إتاحة الخدمات الأساسية الضرورية للحياة، افتتحت مؤسسة الجارحي محطة متطورة لتنقية مياه الشرب داخل مركز الصف، وتتميز هذه المحطة بطاقة إنتاجية عالية تصل إلى 40 متراً مكعباً من المياه يومياً. وقد صُممت هذه المحطة لخدمة نحو 20 ألف مستفيد من أهالي المنطقة، بهدف تعزيز فرص حصول المواطنين على مياه شرب نقية وآمنة صحياً، مما يقلل من المخاطر الصحية المترتبة على استهلاك المياه الملوثة في المناطق الريفية والفقيرة.

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استراتيجية التحالف الوطني للعمل الأهلي

تأتي هذه العمليات الميدانية ضمن الجهود الاستراتيجية لمؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الرامية إلى تكثيف الخدمات الإنسانية والتنموية التي تقدمها للمجتمعات المحرومة. وتعمل المؤسسة من خلال هذه الجهود على توسيع نطاق الدعم المقدم للفئات المستحقة، من خلال دمج نهج متكامل يجمع بين تلبية الاحتياجات العاجلة والماسة للسكان، وتنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تسهم بشكل فعلي في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة التي تسعى إليها الدولة.

الجمع بين الإغاثة والتنمية طويلة المدى

تعتمد مؤسسة الجارحي على منهجية تنموية مدروسة تهدف إلى معالجة جذور الفقر والحرمان في المناطق الريفية، حيث لا تقتصر جهودها على الإغاثة اللحظية فحسب، بل تمتد لتشمل البنية التحتية والخدمات الأساسية التي تمس حياة الآلاف. من خلال تسقيف المنازل وبناء محطات المياه، تسعى المؤسسة لضمان استقرار الأسر وتقليل التكاليف الطبية والغذائية التي قد تتكبدها نتيجة سوء الظروف السكنية أو تلوث المياه، مما ينعكس إيجاباً على صحة المجتمع واقتصاده المحلي.