مؤسسة الأهرام تفوز بجائزة التميز الإعلامي العربي للعام 2026 برعاية المهندس عبد الصادق الشوربجي، في حدث يعكس مكانة الصحافة القومية.

حصلت المؤسسة الصحفية العريقة مؤسسة الأهرام على جائزة التميز الإعلامي العربي للعام 2026، في خطوة تكرس مكانتها الرائدة في المشهد الإعلامي العربي والدولي. جاء هذا الإعلان الرسمي عقب توجيه المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة، التهنئات القلبية والصادقة لجميع القيادات والعاملين بالمؤسسة. وقد عبر الشوربجي عن فخره العميق بهذا الإنجاز الذي يأتي متزامناً مع ذكرى مرور مائة وخمسين عاماً على تأسيس الأهرام، مما يمنح الحدث طابعاً تاريخياً مميزاً يعكس استمرارية الصرح الإعلامي الكبير في قيادة مسيرة التنوير.

تفاصيل فوز الأهرام بالجائزة الإعلامية

تأتي جائزة التميز الإعلامي العربي للعام 2026 لتؤكد جدارة الصحافة القومية وموقعها الثابت على قمة الإعلام العربي. وقد أشاد رئيس الهيئة المصرية العامة للصحافة، المهندس عبد الصادق الشوربجي، بهذا الإنجاز كدليل قاطع على تفوق المؤسسة وريادتها. وأشارت التصريحات الرسمية إلى أن الحصول على هذه الجائزة المتميزة يمثل اعترافاً دولياً وعربياً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأهرام للحفاظ على مكانتها، وتوثيق ذاكرة الأمة المصرية والعربية عبر قرون من النشر والتأثير.

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موقف الشوربجي والدور التنويري

عبّر المهندس عبد الصادق الشوربجي عن تقديره الكبير للصحافة القومية، موضحاً أن الجائزة هي ثمرة إخلاص القيادات والعاملين في المؤسسة لرسالتها النبيلة. وأكد الشوربجي أن الأهرام ظلت ولا تزال محل تقدير شامل من كافة المؤسسات الإعلامية العربية والدولية، وذلك بفضل رسالتها في بث المعرفة والنور. وأشارت تصريحاته إلى أن هذا الإنجاز يزيد من إيمانهم ورضاهم بدور الصحافة القومية المستدام، ويعزز قناعتهم بأن المؤسسة ستواصل ريادتها في المستقبل القريب.

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أهمية مئوية الأهرام في المشهد الإعلامي

يأتي هذا التتويج في توقيت يتزامن تماماً مع مرور مائة وخمسين عاماً على تأسيس مؤسسة الأهرام، مما يضيف بعداً تاريخياً عميقاً للحدث. وقد وصف الشوربجي المؤسسة بأنها جسّدت رحلة تنوير طويلة، وشاهدًا حيًا على ذاكرة وهوية الأمة المصرية، بالإضافة إلى كونها مرجعاً لتاريخ الأمة العربية بأكمله. كما وجه الشوربجي رسالة شكر خاصة لجميع الزملاء العاملين في الأهرام، بمن فيهم الصحفيين والإداريين والعاملين بالهيئة، مشيداً بعنصر البشرية الذي يصنع هذا النجاح.

الاستمرارية والريادة في المستقبل

أكد رئيس الهيئة أن الفوز بهذه الجائزة يعزز الإصرار على استكمال الدور التثقيفي والتنويري الذي تقوم به المؤسسة منذ تأسيسها. وأشار الشوربجي إلى أن الهدف الأساسي هو ضمان بقاء المؤسسات الصحفية القومية في صدارة المشهد الإعلامي والصحفي الوطني، ومنع أي تدهور في مستواها. وقد أكد أن هذا الإنجاز يمنحهم قوة دفع جديدة للتحدي، والارتقاء بمستوى العمل الصحفي ليعكس الصورة الحقيقية للوطن، ويحافظ على هويته الرقمية والمطبوعة في آن واحد.