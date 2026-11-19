تعافت البورصة المصرية بشكل جماعي في جلسة الخميس، حيث صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.30% إلى 51697.86 نقطة، مدعوماً بارتفاع مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة والاتساع.

افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تداولات جلسة اليوم الخميس في مسار تصاعدي جماعي، حيث سجل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعاً مقداره 0.30% ليصل إلى مستوى 51697.86 نقطة. جاء هذا الارتفاع في خضم تعافٍ شامل شمل مختلف شرائح السوق، مما يعكس زخماً إيجابياً في بداية الأسبوع الحالي على صعيد التعاملات المالية.

تفاصيل الارتفاع في المؤشرات الرئيسية

شهد مؤشر EGX70 المخصص للأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 17648.16 نقطة. وفي نفس السياق، صعد المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 بنفس النسبة البالغة 0.48%، ليصل إجمالي نقاطه إلى 23569 نقطة، مما يؤكد قوة الزخم الصعودي الذي ساد السوق خلال جلسة اليوم.

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مقارنة مع أداء الجلسة السابقة

تأتي هذه النتيجة إيجابية بشكل واضح مقارنة بانهيار جلسة أمس، حيث أغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم السابق على تراجع جماعي. كان المؤشر الرئيسي EGX30 قد انخفض بنسبة 0.26% ليغلق عند 51544 نقطة، فيما هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.34% إلى 6246 نقطة، وهبط مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.40% ليصل إلى 5880 نقطة.

انخفاض مؤشرات الأسهم والمتوسطة أمس

في تفاصيل الجلسة السابقة، تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.16% ليصل إلى 17564 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX100 بنسبة 0.33% ليغلق عند 23456 نقطة. كان إجمالي رأس المال السوقي للأسهم المقيدة قد بلغ نحو 4.075 تريليون جنيه بنهاية تعاملات أمس، مما يوضح الحجم الهائل للأصول المتداولة في السوق المحلية.

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التدفقات والانتعاش الحالي للسوق

يعكس الانتعاش الحالي في جلسة اليوم استجابة إيجابية للمتعاملين بعد أيام من الضغوط الهبوطية، حيث عاد السيولة والشراء للدفع بالنموذج التصاعدي. تستمر الشركات الناشرة للمedia الاقتصادي مثل مجلة أموال الغد في تتبع هذه التقلبات بدقة عبر بواباتها الإخبارية العربية والإنجليزية التي تديرها شركة نايل للصحافة والنشر.

نظرة عامة على الوضع المالي الحالي

على الرغم من التقلبات اليومية التي شهدتها الأسواق في الأيام القليلة الماضية، فإن الهيكل العام للسوق يظهر مرونة في استعادة مستوياته السابقة. تستمر مؤشرات EGX30 وEGX70 وEGX100 في توجيه حركة المستثمرين، بينما يراقب الخبراء مدى استدامة هذا الارتفاع الجديد في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية.