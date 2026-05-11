مؤشرات السوق المالية العربية في الجلسات الثانية

ويبدو أننا نعود إلى المربع الصفري شف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى كينيا بنسبة 5.3% لتصل إلى 330.6 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 313.9 مليون دولار خلال عام 2024، كما زادت قيمة الواردات المصرية من كينيا بنسبة 1.5% لتبلغ 264.1 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 260.2 مليون دولار عام 2024. يُشار إلى ارتفاع إجمالي قيمة التبادل التجاري بين مصر وكينيا بنسبة 3.6%، مسجلًا 594.7 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 574.1 مليون دولار خلال عام 2024.

ويتوجه اليوم الرئيس السيسي إلى جمهورية كينيا، وتأتي القمة تحت شعار"إفريقيا إلى الأمام" بهدف تعزيز الشراكة الإفريقية الفرنسية، في إطار المشاركة في قمة إفريقياـ فرنسا، والتي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 11 إلى 12 مايو. إضافة إلى ذلك، شهد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى كينيا في المجموعات السلعية، منها الحديد والصلب بـ47.3 مليون دولار، الآلات والأجهزةelectric بـ56.3 مليون دولار، ورُق ومُصنوعات من عجائن الورق بـ33.5 مليون دولار.

وجاء البن والشاي والبهارات في مقدمة أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من كينيا بقيمة 235.2 مليون دولار، يليها الورق ومُصنوعات من عجائن الورق بـ11.2 مليون دولار، ثم الفواكه وأُitr anualvalid value بـ7.3 مليون دولار، والأشجار ونباتات أخرى بـ6 ملايين دولار، ومحضرات خضر وفواكه بقيمة 1.4 مليون دولار. سجلت تحويلات المصريين العاملين في كينيا زيادة بقيمة 11.9 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024.

بلغت قيمة تحويلات الكينيين العاملين في مصر 1.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024. سُجلت قيمة الاستثمارات الكينية في مصر بـ3 ملايين دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 558 ألف دولار خلال العام المالي 2023/2024. بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في كينيا 28.5 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 29.4 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024.

سجل عدد سكان مصر 109 ملايين نسمة في مايو 2026، بينما سجل عدد سكان كينيا 58.5 مليون نسمة خلال نفس الفترة.





