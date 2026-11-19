تشير بيانات النينيو إلى شتاء 2026/2027 دافئاً، مع احتمالية استمرارية الظاهرة بقوة. تحليل دقيق لتأثيرات المناخ على المحاصيل المصرية وتوصيات المزارعين.

كشفت المؤشرات المناخية الدولية عن توجّه واضح لموسم الشتاء القادم في مصر ، حيث تتنبأ البيانات بتحولات جوهرية مقارنة بالموسم السابق. وأوضح الخبير المناخي فخري فهيم أن استمرار ظاهرة النينيو بقوّة عامل رئيسي في تشكيل هذا المشهد الحراري الجديد. وأشار إلى أن توقعات العام 2026/2027 تعتمد على تفاعل معقد بين المحيطات والغلاف الجوي، مما يستلزم متابعة دقيقة من جميع الأطراف المعنية.

بيانات NOAA وتوقعات 2027

أظهرت بيانات مركز التنبؤات المناخية الأمريكي NOAA، الصادرة في 12 نوفمبر 2026، استمرار قوة ظاهرة النينيو. وأشارت إلى احتمالات تتجاوز 79% لبقاء الحالة قوية جداً خلال الفترة من يناير إلى مارس 2027. وكانت آخر قراءة للمؤشر النسبي RONI قد بلغت نحو 2 درجة مئوية خلال أغسطس-أكتوبر 2026، مما يعزز توقعات الاستمرار.

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أضاف فخري فهيم أن المنظمة العالمية للأرصاد تتوقع بقاء الظاهرة حتى أوائل 2027 على الأقل. من المتوقع أن تبدأ في الضعف تدريجياً بعد الوصول لذروتها، مع اتجاه نحو حالة محايدة خلال ربيع وصيف 2027. ورغم ذلك، لا تزال هناك اختلافات بين النماذج بشأن التوقيت الدقيق لمرحلة التراجع والتحول.

تأثيرات أوروبا والمناخ المصري

تشير بعض مخرجات النموذج الموسمي الأوروبي ECMWF إلى درجات حرارة أعلى من المعتاد خلال ديسمبر وفبراير في مناطق واسعة من أوروبا وحوض المتوسط. كما تظهر اختلافات في التوقعات بشأن معدلات الأمطار، مما يؤكد أن هذه المؤشرات لا تستبعد موجات البرد أو التقلبات الجوية قصيرة المدى. وأوضح فهيم أن هذه القراءات العالمية تعكس الاتجاهات العامة وليست تنبؤات يومية دقيقة.

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أكد الخبير أن وجود النينيو لا يعني بالضرورة تعرض مصر لشتاء أكثر برودة أو أمطار أغزر. فأثر الظاهرة يختلف من منطقة إلى أخرى، وتظل عوامل محلية مثل المنخفض القبرصي والمرتفع السيبيري من أهم المؤثرات على الطقس في مصر. وأشارت التحليلات إلى ميل درجات الحرارة للارتفاع خلال بعض الفترات، دون وجود إشارة قوية لزيادة إجمالي الأمطار الموسمية، مما ينفي فكرة الجفاف الحتمي.

تحديات ومخاوف المزارعين

شدد فخري فهيم على مسؤولية المزارعين تجاه متابعة التغيرات الجوية المستمرة، خاصة مع احتمال تأثر احتياجات المحاصيل من ساعات البرودة بفعل الدفء النسبي. كما حذر من ارتفاع فرص الإصابة بالأمراض الفطرية في ظل اجتماع ارتفاع الحرارة مع الرطوبة والشبورة. وطالب بمتابعة محاصيل القمح والفول البلدي والبطاطس والبنجر والبصل والثوم والفراولة والخضر الشتوية عن كثب خلال هذا الموسم.

أوصى الخبير بتنفيذ معاملات الرش فقط وفقاً للحالة الجوية الفعلية وتوصيات المكافحة الدقيقة. كما شدد على أهمية الاهتمام بالتهوية والصرف الجيد، وتنظيم الري والتسميد بعناية. كما لفت الانتباه إلى ضرورة متابعة تأثير التذبذب الحراري على أشجار الفاكهة المتساقطة الأوراق وزيتون، بالإضافة إلى الخدمة الشتوية لأشجار المانجو والموالح في ظل احتمالات استمرار فترات الدفء.

أدوات الاستعداد المبكر

ختاماً، أكد فخري فهيم أن التوقعات الموسمية ليست حكماً نهائياً على طقس كل يوم، بل أداة للاستعداد المبكر. ودعا المزارعين إلى عدم الاعتماد على سيناريو واحد فقط، والمتابعة المستمرة لنشرات الأرصاد والتحديثات المناخية. وحذر من اتخاذ قرارات حساسة مثل عمليات الري أو الرش دون مراجعة دقيقة للظروف الجوية الفعلية في كل مرحلة من مراحل الإنتاج الزراعي.