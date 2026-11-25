احتلت مصر المركز الأول إفريقيًا والثالث عربيًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025، متقدمة 59 مركزًا منذ 2019 بفضل نموذج كرنك واستراتيجية 2030.

حققت مصر إنجازًا رقميًا ملحوظًا بحصولها على المرتبة الأولى إفريقيا والثالثة عربيا والخامسة والخمسين عالميًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025. وقد سجل هذا التصنيف قفزة نوعية للبلاد بتقدمها 59 مركزًا مقارنة بتصدرها المرتبة 110 عالميًا في عام 2019، مما يعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي.

تفاصيل نموذج كرنك والمسارات الستة

تغطي منظومة الحلول المطورة حالياً قطاعات حيوية تشمل اللغة والتعليم والصحة والعدالة، وذلك من خلال الاعتماد على ستة مسارات رئيسية تضمن الاستدامة والنمو المتواصل. ومن أبرز هذه الإنجازات إطلاق النموذج اللغوي المصري "كرنك"، الذي يُعد خطوة جوهرية لتمكين الباحثين والشركات المحلية من بناء تطبيقات جديدة مخصصة للسياق المصري.

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إلى جانب ذلك، تم تطوير تطبيق "بالمصري" الذي يوفر تقنيات متقدمة للتعرف على الكلام والترجمة الآلية، مما يسهل الوصول إلى الخدمات الرقمية بفصحى واضحة أو عامية. كما تشمل هذه المسارات حلول الذكاء الاصطناعي في الصحة مثل الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري وسرطان الثدي، وفي العدالة عبر إنتاج المحاضر آلياً وتحويل الكلام إلى نص باستخدام المساعد القضائي الذكي.

أهداف استراتيجية 2030 والاستثمار

تستهدف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي للفترة من 2025 إلى 2030 إعداد أكثر من 30 ألف متخصص في هذا المجال لضمان توفر الكوادر المؤهلة. كما تتطلع الحكومة للوصول إلى تأسيس 250 شركة ناشئة على الأقل بحلول نهاية الخطة الاستراتيجية، مما يعزز من بيئة الابتكار الريادي.

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وتسعى هذه الخطة أيضاً إلى جذب استثمارات ضخمة في مجالات مراكز البيانات وقدرات الحوسبة المتقدمة، وهي الدعائم الأساسية لأي بنية تحتية رقمية متطورة. ويعتمد نجاح هذه الأهداف بشكل كبير على توفر البنية التحتية القوية التي تدعم تشغيل النماذج الذكية الضخمة وتحليل البيانات بفعالية عالية.

البنية التحتية الرقمية والحكومة الإلكترونية

على صعيد البنية التحتية الرقمية، يعمل المحول الرقمي الحكومي حالياً على ربط 105 جهات حكومية مختلفة بـ 100 قاعدة بيانات قومية موحدة. ويهدف هذا الربط الشامل إلى دعم التحليل الدقيق واتخاذ القرارات المبنية على بيانات دقيقة ومحدثة في الوقت الفعلي.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الإنجازات الرقمية تأتي في سياق اجتماعي أوسع، حيث تفاعلت هيئات مثل الوطنية للإعلام مع حوادث الطرق بالوراق من خلال تشيد المواطنين بالتبرع بالدم. وفي الوقت ذاته، وجهت وزارة النقل والمواصلات ردًا رسميًا على الإعلامية ريهام سعيد، محذرة من جعل السائق متهماً في كل حادث لكونه قد يكون ضحية أو بطلاً، مما يعكس تعقيد المشهد الإعلامي والرقمي الموازي.