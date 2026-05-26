مؤنسات الحرم المكي في يوم عرفة: تقاليد، حضور وتفاصيل

تسليط الضوء على دور مؤنسات الحرم المكي في يوم عرفة، أسباب ارتداء العباءات السوداء، وتأثير حضورهن على صحن الطواف والعبادات داخل مكة المكرمة.

تنتشر في الأوساط ال ديني ة سؤال عن من هي مؤنسات الحرم المكي وما الدليل على حضورهن في يوم عرفة . في موسم الحج يغلب على صحن الحرم المكي اللون الأبيض، وهو زي الحج اج، لكن يوم عرفة يتلون بالسواد نتيجة ارتداء مؤنسات الحرم لملابسهن السوداء.

هذا اليوم يختلف عن غيره من أيام الحج، إذ يتجمع أهل مكة المكرمة، خاصة النساء والأطفال، في الحرم لتأدية الصلوات والعمرة، فتصبح الصُّفْحَةُ المَكِيّةُ مليئة بالنساء اللواتي يحملن لقب "مؤنسات الحرم". يَتَدَفَّقُ الناسُ إلى الحرم في هذا اليوم لتعبئة صحن الطواف وضمان عدم خلوه، فتنقُلُ المرأةُ من أحياء مكة إلى الحرم لتؤدي عبادتها عندما يغيب الحجاج على الصفا والمروة.

وتُعدّ هذه الظاهرة من أعمدة التراث الحجازي، حيث تخرج النساء في عباءةٍ سَودَاءٍ إلى الصفا والمروة لتعبئة الفضاء الروحي، ولا سيما في اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو يوم عرفة، لتُحافظ على استمرارية العبادة داخل الحرم عندما يكون الحجاج خارجاً على جبل عرفة





