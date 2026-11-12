ماجد المصري يشيد بشادية ويكشف عن مشاريعه في مهرجان القاهرة السينمائي

الفنان ماجد المصري يشارك في افتتاح الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدًا دور المهرجان الثقافي ومشارعه الفنية الجديدة بالتزامن مع الذكرى الخمسين للمهرجان.

أكد الفنان ماجد المصري ، في تصريحات أدلى بها خلال احتفالات افتتاح الدورة الحالية، أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعد منصة حيوية للتقاء صناع الأفلام والفنانين من مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أهمية حضور جميع الدول المشاركة للتعارف على ثقافات متنوعة وإثراء المشهد الفني، وذلك في إطار استعدادات المهرجان لاستقبال جمهوره في الموعد المحدد.

اختيار شادية على بوستر المهرجان

أوضح ماجد المصري أن قرار اختيار الفنانة الراحلة شادية لتكون على غلاف بوستر الدورة الحالية جاء من منطلق فني بحت، حيث وصف فكرة اعتمادها على الغلاف بأنها "فكرة خطيرة" في ذات الوقت، مشيدًا بمكانتها الفنية الكبيرة واعتبارها "جميلة الجميلات" في السينما المصرية، لافتًا إلى أن ذكر اسمها أثار لديه فورًا استحضار أغنية "يا حبيبتي يا مصر" التي ارتبطت بذاكرته الفنية معها.

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أفضل مشاهد فيلم المرأة والساطور

عندما سئل عن المشهد الذي يود عرضه بشكل خاص ضمن الأعمال التاريخية خلال فعاليات المهرجان، اختار ماجد المصري مشهدًا محوريًا من فيلم "المرأة والساطور"، الذي شارك في عروض المهرجان السابق وحصد جائزتي أفضل فيلم وأفضل ممثلة للفنانة نبيلة عبيد، مؤكدًا أن هذا المشهد يحكي قصة فنية متكاملة تستحق أن تحتفظ بها الأجيال القادمة.

تفاصيل مشهد التحقيق مع نبيلة عبيد

وصف ماجد المصري المشهد بأنه يجسد لحظة تحقيق مكثفة حيث كان يؤدي دور رئيس مباحث يحقق معها في قضية مقتل زوجها، في ظل غياب أي دليل مادي يدينها، لافتًا إلى أن المخرج سعيد مرزوق أعطاه تعليمات دقيقة بالاعتماد على سرعة الإيقاع والضغط النفسي عليها حتى تنزلق في كلمة تكشف موقفها الخفي، مما يجعل الأداء الفني والإضاءة والموسيقى في هذا المشهد تحفة فنية يجب مشاهدتها.

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مشروع فني جديد حول الحياة الأسرية

في إشارة إلى مساره المهني المستقبلي، كشف الفنان الكبير عن وجود مشروع فني قوي لم يُحسم شكله النهائي بعد، موضحًا أن هذا العمل ستركز معالجة درامية راقية على طبيعة العلاقة المعقدة بين الرجل والمرأة داخل البيت المصري، وكيف يتعامل كل طرف مع الآخر، مع التزام العمل بالابتعاد التام عن السلبيات التي لا يرغب المجتمع في رؤيتها داخل البيوت.

إحصائيات وحضور الدورة الـ47 من المهرجان

تُقام الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، برئاسة الفنان حسين فهمي، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس المهرجان عام 1976، حيث تشهد هذه الدورة حضورًا دوليًا ضخمًا بمشاركة 145 فيلمًا من 64 دولة مختلفة، تتضمن 17 عرضًا عالميًا أولًا و5 عروض دولية أولى.

أفلام الافتتاح والجوائز التكريمية الكبرى

وقع اختيار اللجنة المنظمة على الفيلم الأمريكي "أنا أؤدي روكي" للمخرج بيتر فاريلي لافتتاح الدورة، كما يشهد المهرجان تكريم عدد من الفنانين وصناع السينما، بينهم الفنان آسر ياسين بجائزة فاتن حمامة للتميز، ومدير التصوير سعيد شيمي والسيناريست مدحت العدل والفنان فاروق فلوكس بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، بالإضافة إلى 87 عرضًا أولًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأفلام الكلاسيكية المرممة.