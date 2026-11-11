ماجدان التعافي: يقهر كأس الأمم الأوروبية غامض رغم تسلق كافين

تشهد الجولات الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية منافسات حاسمة بين فرنسا، إيطاليا، إنجلترا وكرواتيا، مع قلق حول جاهزية كيليان مبابي وموقف مدير التقنية المصري علي ماهر في مواجهة التحديات الدولية.

تمتد مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية في الفترة من 12 نوفمبر إلى 14 نوفمبر 2026، مع حسم تصاعد المتنافسة على مقاعد التأهل إلى الدور ربع النهائي. يبدأ المنافسة يوم الخميس ببطولات على مستوى أربع مجموعات، حيث تتصدر فرنسا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، تليها إيطاليا بـ7 نقاط، بينما عدس بلجيكا بقي 6 نقاط، وتفوت تركيا دون رصيد.

في المجموعة الثانية تتعادل هولندا واليونان على 8 نقاط، أما ألمانيا فحققت 5 نقاط، فضفاضة صربيا دون نقاط. تضيء المجموعة الثالثة بتفوق إسبانيا برصيد 12 نقطة، ثم إنجلترا بـ9 نقاط، وكرواتيا بـ3 نقاط، وتفشل التشيك من دون نقاط. وفي المجموعة الرابعة تتصدر البرتغال بـ12 نقطة، تتبعها الدنمارك بـ6 نقاط، ثم يساوي النرويج وويلز بـ3 نقاط.

تحدّث الفرنسيون في الداخل القلق حول جاهزية كيليان مبابي قبل لقاءه المقام في ميلانو، حيث غاب عن التدريبات الأخيرة، ما يُبرز ترددًا للمبادرة في إيلاءه اللعب في مباراة بين فرنسا وإيطاليا. ارتفع كثير من الناخبين في الجهاز الفني بقيادة زين الدين زيدان في الأسئلة حول وضع اللاعب، خاصةً مع تعطل يهود في الأجزاء الثانية من فترة التوقف الدولي. تلوث كذلك غياب ماركوس تورام وبيير كالولو، بالإضافة إلى إصابة أوريليان تشواميني التي أدت إلى خروجه من الملعب قبل انتهاء تدريبات الفريق.

تخطيط وتأهيل الأمم الأوروبية

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ينظم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) البطولة بأربعة مجموعات، مع صعود وهبوط بين المستويات المختلفة، حيث 55 منتخبًا يشارك في محاولات التأهل. تمكّن كل مجموعة أوليها وأثنين الثانيان لتجاوز المراحل، مع نظام ذهاب وإياب في ربع النهائي الذي سيعقد في مارس 2027. كما يُقارن نتائج المراكز الثالثة في المجموعات، مع أولوية البقاء في المستوى الأول للمتصدرين، مع مباريات فاسلة للمتصدرين في المراكز الأخرى.

مشاركة الأهلي في مركز المنتخبات الوطنية

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أعلنت هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سعادته بمشاركة لاعبي المنتخبات اليافعية للسنوات 2007 و2009 في مركز المنتخبات الوطنية، مضيفًا إلى أهمية وجود برامج تمكّن اللاعبين الصغار من التفاعل مع نجوم المنتخب الأول. التزام الاتحاد هذا المشروع لتطوير الكوادر المصرية يهدف إلى تعزيز الانتماء والتواصل بين الأجيال.

مصطفى الحسن والجهود المقبلة

أظهر أبوريدة تأييدًا كاملاً للحارس ناصر الحسن وإبراهيم حسن، إلى جانب الباقي من الجهاز الفني السابق، في ظل الصعوبات التي تواجه الفريق الوطني وإلى المثابرة للمشاركة في التحديات الإثنين القادمة. شدد على الدعم الكامل للمدير الفني القادم علي ماهر، مع إيمان أن فريقه سيتغلب على الضغوط الزمنية وخطئ الأيام المقبلة.

في ختام التقرير، تتحقق منافسة متقدمة في دوري الأمم الأوروبية والملعب الدولي، مع اهتمام نسّان نهائي على مستوى كلاعبين وأقاربهم في قطر، مع الحاجة لتعزيز التاحة للفرق إلى أن تتواجد في سبيل القادم في انطلاق البطولة القادمة في مارس 2027.