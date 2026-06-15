ماذا يحدث إذا نومت بعد تناول الطعام؟

تناول الطعام يبدأ الجهاز الهضمي في العمل على تكسير الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، وتحتاج هذه العملية إلى وقت حتى يتم هضم الطعام بشكل طبيعي.

بعد الانتهاء من تناول وجبة شهية، يعتاد ملايين الأشخاص حول العالم على القيام ببعض العادات اليومية دون أن يدركوا أنها قد تؤثر سلبًا على عملية الهضم و صحة الجهاز الهضمي.

من أشهر هذه العادات الاستلقاء أو النوم مباشرة بعد الأكل، وهي عادة شائعة قد تسبب الشعور بعدم الراحة وظهور بعض المشكلات المزعجة. لماذا يعد النوم بعد الأكل عادة غير صحية؟ يقول الدكتور مصعب إبراهيم استشارى الكلى، أنه عند تناول الطعام يبدأ الجهاز الهضمي في العمل على تكسير الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، وتحتاج هذه العملية إلى وقت حتى يتم هضم الطعام بشكل طبيعي.

وعندما يستلقي الشخص مباشرة بعد الوجبة، خاصة بعد تناول وجبات دسمة، قد تزداد فرص رجوع أحماض المعدة إلى المريء، مما يؤدي إلى الشعور بحرقة المعدة أو الارتجاع الحمضي. كما أن الاستلقاء قد يجعل عملية الهضم أبطأ لدى بعض الأشخاص، ويسبب الشعور بالانتفاخ والثقل وعدم الراحة، خصوصًا بعد تناول كميات كبيرة من الطعام.

أعراض قد تظهر بسبب النوم بعد الأكل قد يعاني بعض الأشخاص من أعراض مزعجة نتيجة النوم مباشرة بعد تناول الطعام، ومن أبرزها: وتزداد هذه الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض الارتجاع المعدي المريئي أو مشكلات الهضم المزمنة. ما الوقت المناسب للنوم بعد تناول الطعام؟ ينصح خبراء الصحة بترك فترة زمنية تتراوح بين ساعتين إلى ثلاث ساعات بين آخر وجبة والنوم، خاصة إذا كانت الوجبة كبيرة أو تحتوي على الدهون والتوابل.

وخلال هذه الفترة يمكن القيام بأنشطة خفيفة مثل المشي الهادئ، الذي قد يساعد على تحسين حركة الجهاز الهضمي وتقليل الشعور بالانتفاخ. عادات صحية تساعد على هضم أفضل للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، يفضل اتباع بعض النصائح البسيطة، منها: حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 13 يونيو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيابرج الحمل حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. فرص مهنية جديدة وطاقة تدفعك نحو النجاحبرج الثور حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026..

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هل كل الأشخاص يتأثرون بنفس الطريقة؟ لا يعاني الجميع من المشكلات نفسها بعد النوم عقب تناول الطعام، إذ تختلف استجابة الجسم من شخص إلى آخر. لكن الأشخاص الذين يعانون من الحموضة المتكررة أو الارتجاع المريئي يكونون أكثر عرضة للشعور بالأعراض المزعجة





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