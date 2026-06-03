ماذا يحدث للجسم عند النوم أسفل المروحة طوال الليل؟

التعرض المستمر للهواء المتحرك طوال الليل قد يفقد الجسم جزءاً من الرطوبة الموجودة في الأنف والحلق، ما يؤدي إلى الشعور بالجفاف أو التهاب الحلق عند الاستيقاظ صباحاً.

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يلجأ كثير من الأشخاص إلى تشغيل المروحة طوال الليل للحصول على نوم أكثر راحة. ويرجع ذلك إلى أن المروحة تساعد على تبريد الجسم وتحسين جودة النوم لدى البعض.

ولكن توجيه الهواء بشكل مباشر لساعات طويلة قد يسبب بعض المشكلات الصحية المزعجة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو أمراض الجهاز التنفسي. وشرح الدكتور وسام العويني أخصائي العلاج الطبيعي، أن التعرض المستمر للهواء المتحرك طوال الليل قد يفقد الجسم جزءاً من الرطوبة الموجودة في الأنف والحلق، ما يؤدي إلى الشعور بالجفاف أو التهاب الحلق عند الاستيقاظ صباحاً. كما يزيد من أعراض الحساسية مثل العطس وسيلان الأنف واحتقان الجيوب الأنفية.

ويلاحظ بعض الأشخاص الشعور بتيبس أو ألم في الرقبة والكتفين أو الظهر بعد النوم أمام المروحة مباشرة، بسبب تعرض العضلات لتيار هوائي بارد لفترات طويلة. كما قد يلاحظ الأشخاص الذين ينامون وأعينهم لا تنغلق بالكامل أو الذين يعانون من جفاف العين زيادة الأعراض عند النوم أمام المروحة طوال الليل، حيث يساعد تدفق الهواء المستمر على تبخر الدموع بشكل أسرع.

وفي بعض الحالات قد يؤدي جفاف الممرات الأنفية إلى زيادة إفراز المخاط كرد فعل من الجسم، وهو ما قد يسبب الشعور بانسداد الأنف أو الاحتقان عند الاستيقاظ. كما يؤثر الهواء المباشر أو الشعور بالبرودة الزائدة على جودة النوم لدى بعض الأشخاص، مما يؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل. ولا تسبب المروحة نزلات البرد بشكل مباشر، لأن نزلات البرد تنتج عن الإصابة بفيروسات.

ولكن التعرض للهواء البارد لفترات طويلة قد يزيد بعض الأعراض المزعجة مثل احتقان الأنف أو التهاب الحلق، مما يجعل الشخص يعتقد أنه أصيب بنزلة برد. ويمكن استخدام المروحة بأمان أثناء النوم عن طريق تعديل السرعة وال اتجاه الذي يوجهه الهواء، كما يمكن وضع مروحة بسرعة منخفضة أو استخدام مروحة بتصميم خاص يقلل من الإشعاعات الصوتية





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