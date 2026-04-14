ماذا كان يقرأ النبي في صلاة الشروق؟.. كل ما تود معرفته عن هذه السنة النبوية

تفصيل شامل عن صلاة الشروق، بما في ذلك فضلها، وقتها، كيفية أدائها، وماذا كان يقرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذكر الأحاديث والآيات الدالة على فضلها وأهميتها، وتوضيح الفرق بينها وبين صلاة الضحى.

لا شك أن معرفة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه في صلاة الشروق بعد الفاتحة أمر بالغ الأهمية، فهديه الشريف هو سبيل النجاة وطريق الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. يعتبر السؤال عن هذه الجزئية من الأمور التي يجهلها الكثيرون، على الرغم من أن صلاة الشروق تعد من السنن المؤكدة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاهتمام بما كان يقرأه النبي في هذه الصلاة يفتح الباب أمام استكشاف أسرار هذه النافلة العظيمة، والتي حث النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنامها لما فيها من فضل وثواب جزيل. يبدأ كل ذلك بمعرفة كيفية أداء هذه الصلاة، وماذا كان يقرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

صلاة الشروق هي ذاتها صلاة الضحى، ولكنها تُسمى صلاة الشروق إذا أُديت بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح، وتسمى بصلاة الضحى إذا أُديت بعد ذلك. تُعرف أيضًا بصلاة الأوابين، وهي تؤدى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، أو بعد مضي ربع النهار. صلاة الضحى من النوافل المؤكدة عند جمهور العلماء، وأقلها ركعتان، وأوسطها أربع ركعات، وأفضلها ثماني ركعات، وأكثرها اثنتا عشرة ركعة. ولا فرق بين صلاة الشروق وصلاة الضحى، فقد داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها الصحابة رضوان الله عليهم. وقد ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: 'أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وألا أنام إلا على وتر، وسبحة الضحى في السفر والحضر'.

أما عن كيفية أداء صلاة الشروق، فالسنة أن تصلى ركعتين ركعتين، والتسليم بعد كل ركعتين. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة، ثم يتبعها بسورة قصيرة، كسورة الضحى أو الشمس، أو غيرها من السور أو الآيات، حتى لو كانت آية واحدة. هذا يعني أن قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن هي أفضل إجابة عن سؤال 'ماذا تقرأ في صلاة الشروق بعد الفاتحة؟'. يجوز أن تصلى جماعة ولكن دون المداومة على ذلك، ولا تقضى إذا فات وقتها، فهي ليست من السنن الرواتب التابعة للفرائض، بل هي مرتبطة بوقتها المحدد.

الملائكة تشهد صلاة الشروق، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 'صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حتَّى تَرْتَفِعَ... فإنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ'. وقال أيضًا: 'من صلى الغداة في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين؛ كانت له كأجر حجة وعمرة، تامة تامة تامة'.





