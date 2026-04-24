ماراثون العاصمة الإدارية لدعم غزة احتفالاً بـ 200 عام على تأسيس وزارة الخارجية

نظمت وزارة الخارجية المصرية ماراثونًا في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة دبلوماسيين ومنظمات دولية، احتفالاً بمرور 200 عام على تأسيس الوزارة، وتخصيص عائداته لدعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبالتعاون الوثيق مع المصريين بالخارج من خلال النادي الدبلوماسي المصري، حدثًا رياضيًا واجتماعيًا بارزًا تمثل في تنظيم ماراثون ضخم في العاصمة الإدارية الجديدة يوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من أبريل.

وقد شهد هذا الماراثون مشاركة واسعة النطاق من مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك أعضاء وزارة الخارجية، وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية العاملة داخل البلاد. لم يكن هذا الماراثون مجرد فعالية رياضية، بل كان تعبيرًا عن الوحدة والتضامن، واحتفالًا بذكرى تاريخية مهمة، وهي الذكرى المئوية الثانية لتأسيس أول وزارة خارجية مصرية.

هذا الحدث يعكس مسيرة طويلة من الدبلوماسية المصرية التي تميزت بالعمل الجاد والدؤوب من أجل تحقيق السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وقد تم تخصيص العائدات المالية الناتجة عن هذا الماراثون النبيل لدعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك بالتعاون الوثيق مع مؤسسة حياة كريمة، وهي مؤسسة مصرية رائدة في مجال العمل الخيري والتنموي. هذه المبادرة تعكس التزام مصر الراسخ بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة للتخفيف من معاناتهم، والمساهمة في إعادة بناء ما دمرته الحرب.

وقد لاقى الماراثون إقبالًا كبيرًا من المشاركين، حيث توافد أعداد كبيرة من المتطوعين والرياضيين، بالإضافة إلى عدد من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى مصر، للتعبير عن دعمهم لهذه المبادرة النبيلة. لم يقتصر الحدث على الجانب الرياضي فحسب، بل تضمن أيضًا فقرات ثقافية وفنية، حيث قام المشاركون بكتابة رسائل مؤثرة تدعو إلى تحقيق الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي، وتأكيد أهمية الحوار والتفاهم بين الشعوب. هذه الرسائل تعبر عن تطلعات المصريين نحو عالم يسوده السلام والعدل والمساواة.

وقد ألقى المشاركون في الماراثون كلمات قيمة عكست الدور المحوري الذي لعبته وزارة الخارجية المصرية منذ نشأتها في دعم السلام، وتعزيز الأبعاد الإنسانية والتنموية في العمل الدبلوماسي المصري على مدار العقود الماضية. وقد أكد المتحدثون على أهمية الدبلوماسية الوقائية، والعمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتحقيق التنمية المستدامة. كما شددوا على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول، وتبادل الخبرات والمعرفة، من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

هذا الماراثون يمثل نموذجًا يحتذى به في الجمع بين الرياضة والتضامن الإنساني، ويعكس التزام مصر بدعم القضايا الإنسانية النبيلة، والمساهمة في بناء عالم أكثر عدلاً وسلامًا. إن تنظيم هذا الحدث في العاصمة الإدارية الجديدة يعكس أيضًا رؤية مصر الطموحة نحو بناء مستقبل مشرق، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات. كما يرسل رسالة قوية إلى العالم بأن مصر تسعى دائمًا إلى أن تكون منارة للأمل والتفاؤل، ومركزًا للسلام والتسامح





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

أكثر من 200 مثقف عالمي يدينون تدمير التراث الإيراني ويحذرون من انتهاكات قانونية دوليةفي تصعيد ثقافي وقانوني لافت، أدان أكثر من 200 مثقف وباحث وخبير ومهني في مجالات الثقافة والتراث من مختلف أنحاء العالم ما وصفوه بـ"الضرر غير القابل للإصلاح&q

Read more »

الاحتلال يعقد صفقات بأكثر من 200 مليون دولار مع إلبت سيستمز لشراء ذخائر جويةأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن إبرام صفقات بأكثر من 200 مليون دولار مع شركة إلبت سيستمز الإسرائيلية لشراء ذخائر جوية.

Read more »

إسرائيل تشتري ذخائر جوية بقيمة تتجاوز 200 مليون دولارأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الخميس، إصدار أوامر شراء تمتد عدة سنوات، لذخائر جوية من إنتاج شركة "إلبيت سيستمز"، بقيمة تزيد عن 200 مليون دولار، في إ

Read more »

جوميز يشترط 200 ألف دولار لتولي تدريب الأهلي.. ومواجهة حاسمة أمام بيراميدزكشف طارق السيد عن شروط جوزيه جوميز لتولي تدريب الأهلي، بينما يستعد الفريق لمواجهة بيراميدز في صراع على لقب الدوري الممتاز. التفاصيل الكاملة في هذا الخبر.

Read more »

اتحاد منتجي الدواجن: 200 مليون دجاجة فائض في مصر.. والتصدير لن يؤثر على الأسعارقال محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن السوق المحلية تشهد فائضا في حجم المعروض يُقدر بأكثر من 200 مليون دجاجة سنويا، أو ما يعادل 400 مليون طن تقريبا، م

Read more »

سك العملة تتسلم 1218 كيلو جرام فضة لإعادة إنتاجها فى إصدارات تذكارية لصالح الدولةوزير المالية: تطور ملموس في منظومة الحجز والتحصيل بالنيابة ترفع إجمالي المتحصلات بأكثر من 200% قال أحمد كجوك وزير المالية، إن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة

Read more »