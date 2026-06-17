مارتينيز يرفض الحديث عن استقالته بعد كأس العالم 2026 ويتخذ قرارًا بشأن روبن دياز

خلال المؤتمر الصحفي لمباراة البرتغال والكونغو الديمقراطية، أكد مدرب المنتخب البرتغالي روبرتو مارتينيز على تركيزه الكامل في منافسات كأس العالم 2026، ورفض الإجابة على أسئلة حول مستقبله بعد البطولة. كما أعلن عن غياب مدافع مانشستر سيتي روبن دياز عن المباراة الافتتاحية بسبب عدم اكتمال لياقته.

رفض الإسباني روبرتو مارتينيز ، المدير الفني ل منتخب البرتغال ، الرد على الشائعات والتقارير الصحفية التي أشارت إلى إمكانية استقالته من منصبه عقب نهاية منافسات كأس العالم 2026 .

وقال مارتينيز في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة البرتغال والكونغو الديمقراطية: "لا جديد أقوله بشأن التقارير التي تشير إلى استقالتي من تدريب البرتغال بعد كأس العالم، أنا أركز بكل قوة في البطولة". وعن موقف مدافع الفريق روبن دياز من المشاركة في اللقاء الافتتاحي، حسم المدرب الإسباني الموقف قائلاً: "روبن دياز ليس في كامل لياقته ولن نخاطر به أمام الكونغو". وأضاف مارتينيز توضيحاً لحالة مدافع مانشستر سيتي: "اللاعب خضع للفحوصات الطبية وكل شيء رائع بالنسبة له، ولكن يجب تجنب المخاطرة".

يذكر أن منتخب البرتغال يستهل مشواره المونديالي بمواجهة الكونغو الديمقراطية، حيث يتواجد "برازيل أوروبا" في المجموعة الحادية عشرة التي تضم إلى جانبهما منتخبي كولومبيا وأوزبكستان





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روبرتو مارتينيز منتخب البرتغال كأس العالم 2026 روبن دياز الكونغو الديمقراطية

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