وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ينفي وجود تهديد وشيك بالعاصمة واشنطن، في حين يحذر ترامب من عواقب وخيمة لإيران في حال تنفيذ هجمات.

أفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ، في تصريح صادر يوم الأربعاء 18 نوفمبر، بأنه لا توجد أي مؤشرات على وجود تهديد وشيك ومباشر يستهدف العاصمة واشنطن ، رداً على تقارير استخباراتية أشارت إلى احتمالات تخطيط إيران لهجوم يتضمن استخدام ما يُعرف بـ"القنبلة القذرة" في هذه المدينة.

وكانت شبكة سي إن إن الأمريكية قد نشرت تقريرا استند في صياغته إلى تقييمات أجرتها أجهزة الاستخبارات الأمريكية، مفاده أن طهران قد تخطط لشن هجوم بهذه الصيغة، وهو ما دفع وزير الخارجية روبيو إلى الرد الرسمي لتهدئة المخاوف العامة والاستعدادات الأمنية المفرطة.

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تصريحات ترامب وردوده المتصاعدة

وفي سياق متصل، جاء تصريح الرئيس السابق دونالد ترامب من العاصمة الفلبينية مانيلا، رداً على السؤال الموجه إليه بشأن تقرير شبكة سي إن إن المذكور، حيث أشار بملامحه بالإيجاب إلى صحة أن إيران قد تخطط لتفجير قنبلة قذرة في واشنطن، وقال إنهم "يبحثون في الأمر".

وأضاف ترامب أنه في حال تأكد وجود تهديد حقيقي، فإن الولايات المتحدة ستفرض على طهران ثمناً لم يسبق لأي دولة أن دفعت مثله من قبل، مشدداً على أن الإدارة الأمريكية تأخذ هذا الأمر على محمل الجد لأن المسؤولين الإيرانيين يوصفون بأنهم "مجانين" في تعاملهم مع التوترات الإقليمية.

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تصعيد الحرب السيبرانية ومفاوضات هرمز

تأتي هذه التطورات والتحديات الأمنية في وقت يشهد تصعيداً مستمراً ومتزايداً بين الولايات المتحدة وإيران، منذ اندلاع الحرب غير المعلنة التي بدأت في 28 فبراير الماضي، والتي استهدفت البنية التحتية الرقمية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر هجمات إلكترونية متطورة.

وقد أدى الانقسام الحاد حول السيطرة على مضيق هرمز واستراتيجيات إمدادات الطاقة العالمية إلى انهيار كامل لفرص المفاوضات الدبلوماسية بين الطرفين، مما وسع الفجوة الأمنية وأعاد تشكيل خريطة التحالفات والتهديدات في الشرق الأوسط وفي الأوساط الغربية أيضاً.

الردع الأمريكي والمستقبل الأمني

وتؤكد هذه التصريحات الرسمية والمواقف الحازمة من واشنطن على استعداد القوات المسلحة الأمريكية لردع أي محاولة إيرانية لشن هجوم كيميائي أو إشعاعي أو بيولوجي في العاصمة أو أي موقع استراتيجي آخر داخل الولايات المتحدة، في إطار سياسة الردع الشامل.