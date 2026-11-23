المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا يكشف عن تراجع أداء مانشستر سيتي في آخر أربع مباريات ويعزو ذلك لسوء الحظ بدلاً من الأخطاء الفنية، مع التركيز على ضرورة التأهل المباشر لدور الـ16.

أعلن المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا ، المدير الفني الحالي لفريق مانشستر سيتي ، عن اعتقاده الراسخ بأن سوء الحظ كان العامل الرئيسي وراء تراجع نتائج الفريق في المباريات الأخيرة، مشيراً إلى أن الأرقام الحقيقية لا تعكس الأداء الفعلي للنادي. وقد جاءت تصريحات ماريسكا في ظل غياب الانتصارات عن تشكيلة السيتيزنز في آخر أربع مواجهات، حيث اكتفى الفريق بنتيجة تعادل واحدة مقابل ثلاث هزائم متتالية، مما أثر بشكل مباشر على ترتيبه في البطولات المحلية والقارية.

تحليل إحصائي لأداء مانشستر سيتي الهجومي

وأفصح ماريسكا خلال المؤتمر الصحفي الاستعدادي لمواجهة فريق نابولي في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا عن إحساسه بالظلم الإحصائي الذي لحق بمنتخبه، موضحاً أن الفرق كبير بين الفرص التي تم خلقها والنتائج المسجلة على اللوحة الإلكترونية. وأشار المدرب إلى أن الفريق كان يستحق تسجيل ثمانية أهداف نظراً لكثرة وجوه الخطر التي تم تجهيزها، لكن الحظ لم يحالفهم سوى بتسجيل ثلاثة أهداف فقط، بينما كان من المتوقع أن تستقبل شباكهم ثلاثة أهداف في أفضل الأحوال، بينما تلقوا سبع أهداف فعلياً.

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مقارنة مع الأداء في بداية الموسم

شدد المدرب إنزو ماريسكا على ضرورة أن يعود مانشستر سيتي إلى الحالة الفنية والمتانة التكتيكية التي ظهر بها خلال أول عشر مباريات من الموسم الحالي، حيث كان التوازن بين خطوط الدفاع والهجوم واضحاً وقوياً. ولفت إلى أن الانزلاق الواضح في هذا التوازن خلال اللقاءات الأخيرة هو ما انعكس سلباً على الحصيلة النهائية، مشدداً على أن المشكلة ليست في غياب المواهب أو الجهد، بل في تحويل الفرص الجيدة إلى أهداف وصد الهجمات بكفاءة أعلى مما كان عليه الأمر سابقاً.

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أولويات السيتيزنز في دوري الأبطال

فيما يتعلق بوضع الفريق في المسابقة القارية، أكد إنزو ماريسكا أن الأولوية القصوى للفريق هي إنهاء مرحلة الدور المجموع ضمن المراكز الثمانية الأولى، مما يضمن التأهل المباشر إلى دور الـ16 دون خوض متاعب المباريات الإضافية. وأشار المدرب إلى أن تقليل عدد المواجهات سيكون أمراً بالغ الأهمية للفريق، حيث يرغب في الحفاظ على طاقة اللاعبين وتجنب الإصابات المحتملة التي قد تنتج عن كثرة الجداول الزمنية المزدحمة في نهاية الموسم.

الوضع الراهن والخطوات القادمة

يحتل مانشستر سيتي حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة جمعتها من 11 مباراة، وهو ما يعكس استقراراً نسبياً رغم التذبذب في النتائج الأخيرة. ويستعد الفريق للمواجهة الحاسمة المقبلة أمام متصدر المسابقة فريق إرسنال، في اختبار حقيقي لمدى جاهزية التشكيلة لاستعادة الانتصارات وتعويض الخسائر. وفي دوري أبطال أوروبا، يأتي مانشستر سيتي في المركز السابع برصيد 9 نقاط، حيث حقق ثلاثة انتصارات وتلقى هزيمة واحدة أمام باريس سان جيرمان، ليواصل السعي الجاد لحجز مقعد متقدم ضمن الثمانية الأوائل المؤهلين مباشرة للدور القادم.