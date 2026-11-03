مازا يهاجم الحكم بعد هزيمة ليفركوزن أمام شتوتغارت

إبراهيم مازا يصف قرارات الحكم بالكارثية والمجنونة عقب فوز شتوتغارت على باير ليفركوزن 4-2، مما أضر بترتيب الفريق في الدوري الألماني.

أطلق الدولي الجزائري إبراهيم مازا تصريحات حادة وكاشفة بشأن أدائه وأداء فريقه باير ليفركوزن ، عقب الخسارة الكبيرة التي مني بها الفريق أمام شتوتغارت بنتيجة 4-2 في الجولة الماضية من الدوري الألماني. جاء هذا التصريح بعد أن تسبب هذا الهزيمة في تراجع باير ليفركوزن من المركز الثالث إلى المركز السادس في جدول الترتيب العام، برصيد 13 نقطة فقط، مما أثار تساؤلات كبيرة حول استقرار الفريق الحالي.

مازا يوجه النقد للحكم والفيديو

اعتبر إبراهيم مازا أن الحكم هو السبب الرئيسي في خسارة فريقه، واصفاً ما حدث بأنه كان كارثياً بالنسبة لللاعبين وطاقم التدريب، كما أنه اعترف بعدم فهمه الكامل للقرارات التي أصدرها الحكم خلال المباراة. أكد النجم الجزائري أنه في الظروف العادية لا يملك أي مشكلة مع الحكام أو قراراتهم، لكن ما حدث خلال هذه المواجهة المحددة كان خارجاً عن المنطق وغير معقول على الإطلاق.

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توقف مازا عند تفاصيل القرارات الغريبة التي صدرت خلال اللقاء، موضحاً أن الحكم كان يتسم بالتذبذب الشديد، حيث كان يمتنع عن صفر الحريات في بعض المواقف المهمة، بينما كان يصفر تأخيرات كبيرة في مواقف أخرى تبدو طبيعية. وأضاف أن أداء حكام تقنية الفيديو (VAR) كان مجنوناً بأتم معنى الكلمة، مشيراً إلى أن هذه القرارات ساهمت بشكل مباشر في قلب نتائج المباراة لصالح المنافس.

تصاعد التوتر مع مسؤولي الحضور

انتقل مازا إلى لوم شديد بشأن التعامل الشخصي مع الحكم، متسائلاً عن السبب من وراء صراخ مسؤولي الحضور عليه رغم عدم السماح للاعبين بالحديث معهم بشكل مباشر. سرد مازا كيف كان الحكم يندفع نحوه بسرعة كبيرة ويصرخ في وجهه، مما دفعه للطلب بصوت هادئ من الحكم التحدث معه بطريقة عادية ومحترمة.

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ورغم طلبه الصريح للتعامل المهني، استمر الحكم في الصراخ والتدخل العدواني في حوارهم، وهو ما زاد من حدة الغضب لدى اللاعب الجزائري. انتهى مازا من شروحه بتلميح صريح إلى أنه يمتلك الكثير من المعلومات والحقائق التي يمكنه كشفها حول ما حدث خلف الكواليس، لكنه فضل التوقف عند هذا الحد في الوقت الراهن لتجنب التصعيد الإعلامي غير الضروري.

تداعيات الخسارة على ترتيب الفريق

تركت هذه الخسارة أثراً سلبياً كبيراً على معنويات باير ليفركوزن، خاصة وأن الفريق كان يتوقع نتائج أفضل أمام شتوتغارت. تراجع الترتيب العام للفريق إلى المركز السادس برصيد 13 نقطة، مما يعني أن الفريق قد فقد بعض النقاط الحاسمة التي كان يعتمد عليها في سباقه نحو المراكز الأولى.

في ظل هذه الظروف، تبدو تصريحات إبراهيم مازا مؤشراً على وجود مشاكل داخلية قد لا تقتصر فقط على الأداء الميداني، بل تمتد إلى العلاقة مع officials المباريات والإدارة. قد تؤدي هذه التصريحات إلى فتح تحقيق أو مراجعات داخلية من قبل النادي، مما يعزز الحاجة إلى توخي الحذر في التعامل مع مثل هذه الأمور الحساسة في المستقبل.