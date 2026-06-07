مازحة أحمد شوبير عن تألق نجله مصطفى في ودية البرازيل واستعدادات المنتخب لكأس العالم 2026

الإعلامي أحمد شوبير يعلق بشكل ساخر على أداء نجله مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي والمنتخب في الودية ضد البرازيل، وتفاصيل قائمة مصر في كأس العالم 2026 ومباريات المجموعة السابعة ضد بلجيكا وإيران ونيوزيلندا

تحدث الإعلامي أحمد شوبير بشكل مازح عن نجله مصطفى شوبير ، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب المصري، بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال المواجهة الأخيرة ضد منتخب البرازيل ، حيث تصدى لعدة كرات خطيرة على مرماه.

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع فيسبوك تعليقًا ساخرًا قال فيه: "تفتكروا الواد أوفا ممكن دلوقتي يقولي انت مش من مستوايا؟

"، في إشارة إلى التطور الكبير في مستوى نجله والثقة التي اكتسبها من الأداء المستقر. وقد ظهر مصطفى شوبير بشكل لافت للنظر خلال تلك المباراة الودية رغم خسارة المنتخب المصري أمام البرازيل بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب هنتنغتون بنك بمدينة كليفلاند الأمريكية، ضمن سلسلة المباريات التحضيرية استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026. المنتخب الوطني الأول يستعد للمشاركة في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026.

القائمة الأولية المعلنة للاعبين المشاركة في هذه البطولة تضم مجموعة من الأسماء البارزة في الكرة المصرية، من بينهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير والمهدي سليمان، دفاعًا،以及 خط وسط متزن يضم محمد عبد المنعم وأحمد فتوح وإمام عاشور، ومجموعة من المهاجمين أبرزهم محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه. يشارك المنتخب المصري ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وتعتمد خطة الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الحالي على بناء هجوم مرن مع الاعتماد على القوة الدفاعية التي ظهرت في تحضيرات المنتخب، خاصة بعد الأداء المقنع للحارس مصطفى شوبير في المباريات التحضيرية. مواعيد المواجهات في المجموعة: مباراة مصر ضد بلجيكا ستكون في 15 يونيو الساعة 3:00 مساءً بتوقيت سياتل (10:00 مساءً بتوقيت القاهرة). ثم المواجهة مع نيوزيلندا في 21 يونيو الساعة 9:00 مساءً بتوقيت فانكوفر (4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة يوم 22 يونيو).

وأخيرًا المباراة مع إيران في 26 يونيو الساعة 11:00 مساءً بتوقيت سياتل (6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة يوم 27 يونيو). هذه الاستعدادات تأتي في إطار التحضير لنسخة تاريخية من كأس العالم، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى، وهو ما يزيد من صعوبة وقوة المنافسة في جميع المجموعات





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