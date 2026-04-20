ماسبيرو يعود للدراما التاريخية بمسلسل ضخم عن الإمام جلال الدين السيوطي في رمضان 2027

تستعد الهيئة الوطنية للإعلام لإنتاج مسلسل تاريخي يتناول سيرة الإمام جلال الدين السيوطي، وذلك تماشياً مع توجيهات الدولة بإبراز النماذج العلمية الرائدة وتعزيز القوة الناعمة للدراما المصرية.

أعلن الكاتب أحمد المسلماني ، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، عن خطة طموحة لقطاع الإنتاج تهدف إلى استعادة الدور الريادي ل ماسبيرو في سوق الدراما التلفزيونية، وذلك من خلال تقديم عمل درامي تاريخي ضخم يتناول سيرة حياة وفكر الإمام المصري الكبير جلال الدين السيوطي ، ومن المقرر أن يتم عرض هذا المسلسل خلال الماراثون الرمضاني لعام 2027.

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الساحة الفنية تحديات اقتصادية وإنتاجية جسيمة، لكن الهيئة تصر على المضي قدما في تقديم محتوى يحمل قيمة فكرية وثقافية وتاريخية رفيعة، مع التركيز على دمج القيم الوطنية والمبادئ المجتمعية في الدراما الاجتماعية القادمة، لضمان تقديم رسالة هادفة للمشاهد العربي. يعتبر الإمام جلال الدين السيوطي أحد أبرز علماء مصر في القرن الخامس عشر، حيث عاش قبل نحو خمسة قرون، تاركاً خلفه إرثاً علمياً ضخماً يضم مئات المؤلفات والرسائل التي لا تزال تعد مراجع أساسية في العلوم الإسلامية حتى يومنا هذا. ورغم أن شخصية السيوطي قد ظهرت بشكل عابر في أعمال سابقة، مثل مسلسل دعاة الحق الذي عرض قبل أكثر من عقدين من الزمن، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تخصيص مسلسل كامل يرصد مسيرته العلمية والفكرية الفريدة، مما يعكس اهتمام الدولة بإعادة إحياء الشخصيات التي ساهمت في تشكيل الوجدان الثقافي المصري والعربي. تأتي هذه الخطوة استجابة وتفعيلاً للرؤية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر أبريل من عام 2025، حيث أشاد الرئيس بالسيرة العلمية العطرة للإمام السيوطي، مؤكداً على عظمة إسهاماته التي جعلت من فكره حاضراً وباقياً عبر العصور. ودعا الرئيس إلى ضرورة تسليط الضوء على هذه النماذج التاريخية المشرفة لتكون قدوة للأجيال الجديدة، وهو ما دفع الهيئة الوطنية للإعلام إلى وضع هذا المشروع على رأس أولوياتها الإنتاجية. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع انتعاشة فنية تشهدها القاهرة، حيث حققت مسرحية سجن اختياري للمخرج يوسف المنصوري نجاحاً جماهيرياً ونقدياً لافتاً على مسرح الطليعة، بالإضافة إلى ترقب الساحة السينمائية لعرض فيلم محارب الصحراء الذي يشارك فيه نخبة من نجوم هوليوود، مما يؤكد أن الموسم الفني القادم في مصر يحمل الكثير من المفاجآت النوعية للجمهور





