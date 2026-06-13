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ماسك يصبح أول تريليونير في العالم

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ماسك يصبح أول تريليونير في العالم
ماسكتريليونيرسبايس
📆6/13/2026 7:18 AM
📰Shorouk_News
65 sec. here / 19 min. at publisher
📊News: 85% · Publisher: 53%

هيكتور روستنفورد جيريرو فلوريس، الزعيم سيئ السمعة لعصابة ترين دي أراجوا، مقتل في ضربة أمريكية سريعة وقاتلة، وقد صنفت الولايات المتحدة ترين دي أراجوا على أنها منظمة إرهابية.

ماسك يصبح أول تريليونير في العالم مع تحليق أسهم سبايس ال استخبارات ال وطنية ال أمريكية المستقيلة: واشنطن موّلت أكثر من 120 مختبرا بيولوجيا في أكثر من 30 دولة حماية المستهلك بعد غش عصير القصب ب ثاني أكسيد التيتانيوم : اكتشفنا أن أغلب المحال تستخدمها بكميات كبيرة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن ضربة أمريكية سريعة وقاتلة أسفرت عن مقتل هيكتور روستنفورد جيريرو فلوريس، الذي وصفه بأنه الزعيم سيئ السمعة لعصابة ترين دي أراجوا، وقد صنفت الولايات المتحدة ترين دي أراجوا على أنها منظمة إرهابية، وأعلنت السلطات في ديسمبر أن محكمة اتحادية في نيويورك اتهمت جيريرو فلوريس بالتآمر للابتزاز وجرائم أخرى، بما في ذلك تقديم الدعم للإرهابيين في جرائم امتدت على مدى أكثر من عقد من الزمن، وقال المدعي العام الأمريكي في نيويورك جاي كلايتون آنذاك إن العصابة مسئولة عن عدد لا حصر له من أعمال العنف والابتزاز وتهريب المخدرات في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا، ورشح ترامب كلايتون يوم الخميس لمنصب مدير ال استخبارات ال وطنية ، وكانت وزارة الخارجية ال أمريكية قد عرضت مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال جيريرو فلوريس، وكتب ترامب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به: لم يعد لإرهابيي ترين دي أراجوا ملاذا آمنا في فنزويلا أو في أي مكان آخر، وتحت قيادتي، سنعثر على هؤلاء القتلة الأشرار وأباطرة المخدرات في أي وقت وفي أي مكان، وسنرسلهم إلى أعماق الجحيم حيث ينتمون.

ماسك يصبح أول تريليونير في العالم مع تحليق أسهم سبايس الاستخبارات الوطنية الأمريكية المستقيلة: واشنطن موّلت أكثر من 120 مختبرا بيولوجيا في أكثر من 30 دولة حماية المستهلك بعد غش عصير القصب بثاني أكسيد التيتانيوم: اكتشفنا أن أغلب المحال تستخدمها بكميات كبيرة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن ضربة أمريكية سريعة وقاتلة أسفرت عن مقتل هيكتور روستنفورد جيريرو فلوريس، الذي وصفه بأنه الزعيم سيئ السمعة لعصابة ترين دي أراجوا، وقد صنفت الولايات المتحدة ترين دي أراجوا على أنها منظمة إرهابية، وأعلنت السلطات في ديسمبر أن محكمة اتحادية في نيويورك اتهمت جيريرو فلوريس بالتآمر للابتزاز وجرائم أخرى، بما في ذلك تقديم الدعم للإرهابيين في جرائم امتدت على مدى أكثر من عقد من الزمن، وقال المدعي العام الأمريكي في نيويورك جاي كلايتون آنذاك إن العصابة مسئولة عن عدد لا حصر له من أعمال العنف والابتزاز وتهريب المخدرات في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا، ورشح ترامب كلايتون يوم الخميس لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية، وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد عرضت مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال جيريرو فلوريس، وكتب ترامب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به: لم يعد لإرهابيي ترين دي أراجوا ملاذا آمنا في فنزويلا أو في أي مكان آخر، وتحت قيادتي، سنعثر على هؤلاء القتلة الأشرار وأباطرة المخدرات في أي وقت وفي أي مكان، وسنرسلهم إلى أعماق الجحيم حيث ينتمون

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ماسك تريليونير سبايس استخبارات وطنية أمريكية مختبرا بيولوجيا حماية المستهلك غش عصير القصب ثاني أكسيد التيتانيوم

 

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