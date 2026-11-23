افتتاح أول متجر ماك فروت في المملكة يهدف لتعزيز استدامة المطاعم وتلبية طلب المستهلكين على خيارات الطعام الصحي والنباتي.

أعلنت شركة ماكدونالدز عن إطلاق أول متجر للمنتجات النباتية في المملكة العربية السعودية، والذي يحمل اسم " ماك فروت". يقع هذا المتجر الجديد في الرياض ويأتي كجزء من استراتيجية الشركة العالمية لتوطين خيارات القائمة وتلبية الطلب المتزايد على بدائل اللحوم الصحية.

المنصة الرائدة للمنتجات النباتية في السعودية

يعتبر هذا الافتتاح خطوة استراتيجية رئيسية لشركة ماكدونالدز، حيث تم تصميم "ماك فروت" ليكون منصة رائدة تركز حصريًا على المنتجات النباتية. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز مفهوم الاستدامة في قطاع المطاعم، حيث تم دمج تقنيات جديدة لخفض استهلاك المياه إلى 40% مقارنة بالمطاعم التقليدية.

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تجربة المستهلك والابتكار الغذائي

يعرض المتجر قائمة حصرية من 5 عناصر تم تطويرها بالتعاون مع خبراء التغذية والشيفات العالميين. وتتميز هذه العناصر بطعم غني وملمس شهي يحاكي اللحوم، مما يوفر تجربة آمنة لكليتا الكلى ويخاطب شريحة واسعة من المحبين للأكل النباتي والأصحاء.

الاستدامة وتأثيرها البيئي

إلى جانب التركيز على الطعام، يعمل المشروع على تعزيز أهداف الاستدامة البيئية. يتضمن المتجر استخدام تقنيات مبتكرة تقلل من البصمة الكربونية بشكل كبير، مما يبرز التزام ماكدونالدز بالمسؤولية الاجتماعية تجاه البيئة والمجتمع السعودي.

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نموذج أعمال قابل للتكرار عالميًا

يأتي هذا الإطلاق بعد نجاح مماثل في الولايات المتحدة، حيث شهد "ماك فروت" إقبالاً كبيرًا من الجمهور. وتعكس استراتيجية ماكدونالدز السعودية رغبة واضحة في توسيع نطاق الابتكار من خلال نموذج أعمال قابل للتكرار، مما يضمن نجاح المشروع محليًا وعالميًا.

التوسع المستقبلي والخطط القادمة

أعربت إدارة ماكدونالدز عن تفاؤلها الكبير بالنجاح المبكر للمشروع في الرياض. وتخطط الشركة لدراسة خيارات التوسع مستقبلاً، حيث يمكن أن يصبح هذا النموذج جزءًا أساسيًا من استراتيجية التوسع في المنطقة، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع المطاعم الصحية في المملكة.