دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادة مصر والسعودية وقطر والإمارات وأوكرانيا لحضور قمة مجموعة السبعة الكبرى في كندا، بينما أعلن نادي برشلونة تفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم من النادي الأهلي، وتم القبض على رجل الأعمال بيشوي "أسد المقطم" باتهامات فساد، وتطرق خبراء إلى تحكم آليات العرض والطلب في أسعار الدواجن والبيض.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوة كل من مصر و السعودية و قطر و الإمارات و أوكرانيا للمشاركة في قمة مجموعة السبعة الكبرى التي تستضيفها كندا الشهر المقبل. وتأتي هذه الدعوات في إطار الجهود الدبلوماسية الموسعة لفرنسا لتشمل قادة دول لها وزن إقليمي ودولي، خاصة في light of التحديات الراهنة في الشرق الأوسط و أوكرانيا .

وت Encyclopedia Britannica و وكالة الأنباء الفرنسية أن القمة ستركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، وستبحث سبل دعم الاستقرار في المنطقة. وتأتي دعوة أوكرانيا في ظل استمرار الحرب مع روسيا، بينما تهدف مشاركة الدول العربية إلى مناقشة قضايا مثل الأمن الغذائي والطاقة. من جهة أخرى، أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تفعيل بند شراء اللاعب المغربي حمزة عبد الكريم من النادي الأهلي المصري، في صفقة تقدر بعشرة ملايين يورو.

ويأتي هذا القرار بعد أداء متميز للاعب خلال فترة إعارته، حيث سجل سبعة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة في عشرين مباراة. ويعكس القرار استراتيجية برشلونة لتعزيز صفوفه بلاعبين واعدين، بينما يحقق الأهلي عائداً مالياً كبيراً من بيع اللاعب. من ناحية أخرى، ألقت السلطات المصرية القبض على رجل الأعمال المعروف باسم "أسد المقطم" بيشوي aufgrund اتهامه بالضلوع في قضايا فساد مالي كبيرة تتعلق بمشروعات عقارية في منطقة المقطم بالقاهرة.

وتشمل الاتهامات غسل الأموال والتحايل على المستثمرين، حيث يُعتقد أن حجم الأضرار تجاوز مئتي مليون جنيه مصري. وتأتي هذه القضية ضمن حملة واسعة تشنها مصر لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة. وتشير التقارير إلى أن بيشوي كان يستغل نفوذه للتحايل على القوانين والحصول على تراخيص غير قانونية. في سياق آخر، صرح الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن بأن آليات العرض والطلب تتحكم في أسعار الدواجن والبيض الطازج، مضيفاً أن هذه السلع شديدة المرونة صعوداً وهبوطاً حسب ظروف السوق.

وأشار الزيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور إلى زيادة إنتاج البيض الطازج بنحو 30% مقارنة بالعام الماضي، بما يتجاوز 45 مليون بيضة يومياً، نتيجة لتوافر الأعلاف والنقد الأجنبي وغيرها. وأضاف أن مربي الدواجن بدؤوا دورات إنتاجية أكبر، مما أدى إلى انتظام حلقات الجدود والأمهات البياضة وزيادة الإنتاج.

وتطرق الزيني إلى الشائعات المحذرة من تناول الدواجن والبيض، والتي وصفها بالكلام المغلوط الذي ليس له أي منطق، مؤكداً أن هذه الشائعات تستهدف الإضرار بصناعة ناجحة وجاذبة للاستثمارات الضخمة وتضم ملايين العاملين. وحذر من الخسائر التي يتعرض لها منتجو بيض المائدة نتيجة زيادة الإنتاج، قائلاً: "مش عاوزين نفرح النهاردا إن الأسعار بتتباع رخيصة، طب بكرة وبعده الناس دي هتخرج من الإنتاج هنفاجئ إن وصلنا ل أسعار كبيرة جداً لا طاقة للمواطن بها".

وأكد استقرار الإنتاج الداجني واتجاه مصر إلى تصديره إلى دول ذات شروط صحية صارمة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الاكتفاء الذاتي. مبيناً أن مصر تُعد من أكبر منتجي الدواجن وبيض المائدة في الشرق الأوسط، وأن نحو 75% من الأسر المصرية تعتمد عليها. وختم بتأكيد ضرورة التحدث بمنطق ومسؤولية، وعدم الانسياق خلف الشائعات، لوجود علماء وأجهزة رقابية مختصة





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