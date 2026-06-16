ماكرون يحيي منتخب فرنسا بعد الفوز على السنغال في كأس العالم 2026

أرسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة تهنئة إلى منتخب الديوك بعد تحقيقهم الفوز على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف في بداية مباريات كأس العالم 2026. في رسالة مصورة، قال الرئيس الفرنسي: "أحسنت يا فريقنا الأزرق، إنها بداية جيدة لكأس العالم، وأعلم أنني سأكون هناك في 19 يوليو لحضور المباراة النهائية." جاءتهنئة ماكرون للمنتخب الفرنسي في ظل انعقاد قمة مجموعة السبع الكبرى في مدينة إيفيان، بحضور كبار قادة العالم، إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أرسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة تهنئة إلى منتخب الديوك بعد تحقيقهم ال فوز على ال سنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف في بداية مباريات كأس العالم 2026 .

في رسالة مصورة، قال الرئيس الفرنسي: "أحسنت يا فريقنا الأزرق، إنها بداية جيدة لكأس العالم، وأعلم أنني سأكون هناك في 19 يوليو لحضور المباراة النهائية.

" جاءتهنئة ماكرون للمنتخب الفرنسي في ظل انعقاد قمة مجموعة السبع الكبرى في مدينة إيفيان، بحضور كبار قادة العالم، إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي. في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب استاد ميتلايف ستاديوم، حقق منتخب فرنسا فوزًا مستحقًا على السنغال. افتتح فرنسا التهديف في الدقيقة 66، بعد تمريرة بينية رائعة من مايكل أوليسي من منتصف ملعب السنغال الدفاعي وصلت إلى كيليان مبابي أمام المرمى سدد كرة أرضية سكنت الشباك.

أضافت فرنسا الثاني في الدقيقة 82، بعد تمريرة بينية رائعة من أدريان رابيو وضعت برادلي باركولا في إنفراد تام مر بالكرة نحو المرمى ثم سدد الكرة سكنت يمين الشباك. قلّص السنغال الفارق في الدقيقة 94، تسديدة قوية من إبراهيما مباي من الجهة اليمنى لمنقطة الجزاء تسكن يسار الشباك. وعزّزت فرنسا النتيجة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 96، تسديدة صاروخية من كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا من منتصف ملعب السنغال سكنت يسار الشباك





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إيمانويل ماكرون منتخب فرنسا كأس العالم 2026 فوز سنغال

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