مالي: حظر تجوال في باماكو بعد هجمات منسقة وتراجع أسعار الذهب عالميًا

فرضت السلطات المالية حظر تجوال ليلي في باماكو عقب هجمات منسقة على أهداف في العاصمة ومدن أخرى، بينما تشهد أسعار الذهب تراجعًا محدودًا في مصر وهبوطًا عالميًا. كما كشفت تقارير عن ارتفاع حالات الانتحار بين الجنود والشرطة الإسرائيليين.

شهدت أسعار ال ذهب في مصر تراجعًا محدودًا بالتزامن مع هبوط عالمي بلغ 2.5%، وذلك وفقًا لما أعلنته شعبة ال ذهب . وفي سياق منفصل، كشفت صحيفة هآرتس ال إسرائيل ية عن ارتفاع مقلق في حالات ال انتحار بين الجنود والشرطة ال إسرائيل يين، حيث سجلت 11 حالة منذ بداية شهر أبريل الحالي.

هذه الأحداث المتزامنة تلقي بظلالها على المشهد الإقليمي والدولي. في تطور آخر، فرضت السلطات في جمهورية مالي حظر تجوال ليلي شامل في العاصمة باماكو، وذلك على خلفية سلسلة هجمات منسقة استهدفت مواقع حيوية في العاصمة ومدن أخرى. وقد أدى هذا التصعيد الأمني إلى إغلاق مطار باماكو لفترة وجيزة، قبل أن يتم إعادة فتحه لاحقًا بعد تأمين المنطقة المحيطة به.

الهجمات، التي أعلن عنها مسلحون وانفصاليون، تعتبر من بين أكبر العمليات المنسقة التي تشهدها مالي منذ سنوات، مما يعكس تدهورًا ملحوظًا في الوضع الأمني بالبلاد. لم تعلن الحكومة المالية عن حصيلة نهائية للضحايا، لكنها أكدت إصابة 16 شخصًا على الأقل. وعلى الرغم من تأكيدات الجيش المالي باستعادة السيطرة على الوضع، إلا أن أصداء إطلاق النار لا تزال مسموعة في العاصمة، كما تشهد الأجواء تحليقًا مكثفًا للمروحيات العسكرية. هذه الأحداث تثير مخاوف بشأن استقرار مالي وقدرتها على مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.

وقد أدان الاتحاد الأفريقي بشدة هذه الهجمات المسلحة في مختلف أنحاء مالي، محذرًا من التهديد الذي تشكله على المدنيين وعلى الاستقرار الإقليمي. كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء هذه الهجمات المعقدة والمتزامنة التي استهدفت العديد من البلدات والمدن، بما في ذلك مطار باماكو. وتأتي هذه الهجمات في وقت تشهد فيه مالي صراعات داخلية معقدة، بما في ذلك نشاط الجماعات المسلحة والانفصالية، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني والإنساني.

الوضع في مالي يتطلب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم للحكومة المالية في جهودها لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار. كما يتطلب الأمر معالجة الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك الفقر والتهميش والظلم، من أجل بناء مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا لجميع الماليين. الاستجابة لهذه الأزمة تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين مختلف الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجموعة الساحل. الهدف النهائي هو تحقيق السلام والاستقرار في مالي، وضمان حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان.

هذه الأحداث تؤكد على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وتبادل المعلومات والخبرات، وتقديم الدعم الفني والمالي للدول المتضررة. كما تؤكد على أهمية معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وتعزيز الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. الوضع في مالي يمثل تحديًا كبيرًا للمجتمع الدولي، ويتطلب استجابة شاملة ومتكاملة لمعالجة جميع جوانب الأزمة





