ماليزيا تحبط محاولة دخول 25 مهاجراً ميانمارياً عبر البحر

أحبط خفر السواحل الماليزي محاولة لـ 25 مهاجراً غير شرعي من ميانمار لدخول البلاد بطرق غير قانونية، حيث تم رصد قارب سريع حاول الفرار بعد إسقاط ركابه قبالة الساحل، فيما تشير المعلومات إلى نية المهاجرين مواصلة رحلتهم براً. وتأتي هذه الحادثة في سياق جهود ماليزيا لتكثيف الرقابة البحرية لمواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية، خاصة من أقلية الروهينجا الفارين من الاضطهاد في ميانمار.

أحبط خفر السواحل الماليزي يوم الجمعة الموافق 17 أبريل 2026، في محاولة لـ 25 مهاجراً غير شرعي من ميانمار لدخول البلاد بطرق غير قانونية، مما يسلط الضوء على التحديات المستمرة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية إلى ماليزيا.

وأوضح قائد البحرية في ولاية بينانج، محمد صوفي محمد رملي، أن السلطات البحرية تلقت بلاغاً حول قارب سريع متجه نحو بلدة صغيرة في الولاية الشمالية، وعلى الفور تم إرسال قارب دورية للاعتراض.

وبحسب البيان الصادر، فقد تعقبت دورية البحرية القارب المشبوه، إلا أن الأخير حاول الفرار، وقام بإسقاط جميع الركاب الـ 25 الذين كانوا على متنه قبالة الساحل قبل أن ينجح في الهرب.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن المهاجرين، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 42 عاماً، كانوا ينوون الاستمرار في رحلتهم عبر الأراضي الماليزية، حيث يُعتقد أن شاحنة كانت بانتظارهم في مكان قريب للمساعدة في نقلهم براً.

هذه الحادثة تؤكد مجدداً على خطورة الطرق التي يسلكها المهاجرون غير الشرعيين، والتي غالباً ما تكون تحت إشراف عصابات التهريب التي تستغل ضعف وحاجة هؤلاء الأفراد.

تُعد ماليزيا، التي تتميز بأغلبية مسلمة، وجهة مفضلة للكثير من المهاجرين القادمين من ميانمار، خاصة من أقلية الروهينجا المسلمة المضطهدة في بلادهم، والذين يفرون من دوامة العنف والتمييز.

تلجأ هذه الأقليات غالباً إلى القيام برحلات بحرية محفوفة بالمخاطر، يعتمدون فيها على شبكات التهريب التي تقدم لهم وعوداً زائفة بالأمان والحياة الكريمة.

وفي ظل هذه التحديات، قامت السلطات الماليزية بتكثيف الإجراءات الأمنية وإنفاذ القانون البحري على طول الساحل الشمالي للبلاد، وذلك رداً على تزايد أعداد الوافدين غير الشرعيين، في محاولة منها لضبط الحدود وضمان الأمن الوطني.

هذا التشدد الأمني يأتي كاستجابة مباشرة لتلك المحاولات المتكررة للدخول غير المشروع، مما يعكس الجهود المبذولة من قبل الحكومة الماليزية للسيطرة على تدفقات الهجرة غير الشرعية





