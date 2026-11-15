مالي كير إيجيبت تطلق خطوط إنتاج جديدة باستثمارات 252 مليون جنيه

افتتحت مالي كير إيجيبت خطوط إنتاج صيدلانية جديدة بتكلفة 252.2 مليون جنيه بزيادة الطاقة لـ30 مليون عبوة سنويا وصادرات بـ38.6 مليون جنيه لتعزيز الاكتفاء الدوائي.

افتتحت شركة مالتي كير إيجيبت للصناعات الدوائية خطوط إنتاج جديدة في مصنعها位于 المنطقة الصناعية بالتجمع الثالث بالقاهرة، وذلك بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير الشاملة التي نفذتها الشركة بجدية واحترافية عالية لتحقيق رؤية واضحة في تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية. جاءت هذه الخطوة الاستراتيجية ضمن جهود الشركة لتلبية الطلب المتزايد على المستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتخصصة في السوق المصرية والإقليمية، مما يعكس مدى التزام الشركة بمعايير الجودة العالية والمواصفات العالمية المعتمدة في قطاع الرعاية الصحية.

تفاصيل الاستثمار والطاقة الإنتاجية الجديدة

تبلغ قيمة الاستثمارات المالية التي تم تخصيصها لتنفيذ مشروع التوسعة الإنتاجية والاستراتيجية الحالية للشركة مبلغ 252.2 مليون جنيه مصري، وهو رقم دقيق يعكس حجم الثقة والجدوى الاقتصادية للمشروع الجديد الذي يعتمد على أحدث التقنيات والمعدات الصناعية المتطورة في عالم صناعة الأدوية. وتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصنع بعد الانتهاء من هذه المرحلة الجديدة إلى 30 مليون عبوة سنويًا من المستحضرات الصيدلانية المخصصة للبشر والمكملات الغذائية المتخصصة، بالإضافة إلى إنتاج 12.2 طن سنويًا من المكملات الغذائية الأخرى التي تخدم شرائح واسعة من المستهلكين المحليين.

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يقام المصنع حديث التطوير على مساحة إجمالية قدرها 5200 متر مربع، ويحتوي على مرافق متكاملة تدعم العمليات التشغيلية بكفاءة عالية، برأس مال مرخص يبلغ 100 مليون جنيه، فيما تصل نسبة المكون المحلي في عملياته وتوريداته إلى 30% من إجمالي التكاليف والمواد الخام المستخدمة في خطوط الإنتاج المختلفة. ويبلغ حجم المبيعات السنوية المتوقعة للمصنع نحو 983.8 مليون جنيه، بينما تصل قيمة الصادرات إلى الأسواق الخارجية إلى 38.6 مليون جنيه، كما يوفر المشروع حوالي 735 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للعاملين في مختلف التخصصات الهندسية والإدارية والفنية داخل المصنع.

تنوع المنتجات والمستحضرات الدوائية

تتعدد المنتجات الدوائية والغذائية التي يصنعها المصنع لتغطية احتياجات واسعة من السوق، حيث تشمل الكبسولات الجيلاتينية الرخوة والكريمات والمراهم الطبية الموضعية، وكذلك الكبسولات الصلبة والأقراص الدوائية بجميع أشكالها القياسية والمتخصصة، بالإضافة إلى البودرات المتاحة في الأكياس والعبوات المختلفة.

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ويتميز خط الإنتاج الجديد بتوفير الأفلام الفموية سريعة الذوبان، وهي تقنية متقدمة تهدف إلى تسهيل عملية تناول الأدوية للمرضى، خاصة كبار السن والأطفال، مما يرفع من مستوى الرعاية الصحية ويحسن من التزام المرضى بجداولهم العلاجية بشكل أكبر. وتشكل هذه التنوعات في المنتجات دليلًا على مرونة المصنع وقدرته على تلبية متطلبات متنوعة من الأطباء والصيادلة والمستهلكين النهائيين في مختلف التخصصات الطبية.

مشاركة وزير الصناعة والجهود الرقابية

جاء ذلك خلال افتتاح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خطوط الإنتاج الجديدة بالمصنع، حيث كان في استقباله الدكتور أسامة عنتر، رئيس مجلس إدارة شركة مالتي كير إيجيبت، وافتتح الوزير قسم الكبسولات الجيلاتينية، وخط إنتاج الكريم والمرهم، وخط إنتاج الأفلام الفموية سريعة الذوبان، إلى جانب منطقة المخازن المتكاملة التي تضخم سعة التخزين وتضمن سلامة المواد الخام.

استمع الوزير إلى عرض مفصل حول تاريخ الشركة منذ تأسيسها عام 2001، والتوسعات التي شهدتها بنيتها التحتية منذ عام 2010، وانطلاقها للتصدير إلى الأسواق الإقليمية عام 2018، مما يجعلها واحدة من الشركات الرائدة في تاريخ الصناعة الدوائية المصرية الحديثة والمتطورة. كما استعرض مسؤولو الشركة جهود تطوير محفظتها العلاجية، خاصة المنتجات الموجهة لمكافحة الأمراض الوبائية والمزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، وفقًا لأعلى معايير الموثوقية الدوائية المعتمدة دوليًا.

أولوية توطين الصناعة الدوائية

وأشار وزير الصناعة إلى أن قطاع الصناعات الدوائية يحظى بأولوية قصوى ضمن استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مثمنًا التوسعات الإنتاجية الجديدة بالمصنع والتقنيات الدوائية الحديثة التي تسهم في توفير دواء آمن وفعال للسوق المحلية، وزيادة حصيلة الصادرات الدوائية المصرية للأسواق الخارجية. ويأتي هذا التوسع في إطار خطة شاملة لتعزيز البنية التحتية الصناعية في مصر، مما يضمن استدامة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد في المنتجات الحيوية.

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وتسهم هذه الخطوة في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع الأدوية، مما يعزز من فرص التبادل التجاري مع الدول المجاورة ويحقق فوائد اقتصادية ملموسة للميزان التجاري المصري. كما تفتح الأبواب لمزيد من الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة الدوائية، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويخلق فرص عمل جديدة للشباب المؤهل في المجالات الهندسية والكيميائية والإدارية.