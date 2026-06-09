مانسوري تكشف عن نسخة خاصة من مرسيدس G-Class بقوة 720 حصان وتعديلات تصميمية فاخرة

أعلنت شركة مانسوري لتحويل السيارات عن تقديمها نسخة معدلة من مرسيدس G-Class، تركز على رفع أداء المحرك وتعديل التصميم الخارجي والداخلي. النسخة الجديدة تتميز بمحرك V8 سعة 4.0 لتر مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 720 حصانًا وعزم دوران 1000 نيوتن متر، مما يعزز أداء السيارة. التعديلات التصميمية تشمل شبكة أمامية رياضية، عناصر ذهبية مط Fosca، وجنوط رياضية، بالإضافة إلى مقصورة داخلية فاخرة بلمسات ذهبية ونظام إضاءة سقف سماء مرصعة بالنجوم.

كشفت شركة مانسوري المتخصصة في تعديل ال سيارات عن نسخة خاصة من مرسيدس G-Class ، أحد أبرز طرازات سيارة الSUV الفاخرة ذات الطابع الرياضي، بعد إدخال مجموعة من التعديلات التي طالت التصميم الخارجي والقدرات الميكانيكية.

النسخة المعدلة حصلت على محرك V8 بسعة 4.0 لتر مزود بشاحن توربيني مزدوج، ولكن بعد التعديلات رفعت مانسوري من أدائه ليولد قوة 720 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 1000 نيوتن متر، مما يعزز قدرات السيارة على التسارع والاستجابة ويضعها في فئة الأداء العالي بين السيارات المعدلة. في التصميم الخارجي، حصلت السيارة على شبكة أمامية معاد تصميمها بطريقة رياضية وجذابة، إلى جانب مداخل هواء أكبر حجمًا وغطاء محرك بارز.

كما استخدمت مانسوري عناصر خارجية مطلية باللون الذهبي المطفي تشمل الشعارات والتفاصيل المتعددة، بالإضافة إلى غطاء مخصص للإطار الاحتياطي في الخلف وجنوط رياضية جديدة. شملت التعديلات أيضًا المقصورة الداخلية، حيث حصلت المقاعد على كسوة جلدية فاخرة بلمسات ذهبية تتناغم مع الهوية الخارجية، وتم استخدام نفس اللون في بعض التجاليد والتفاصيل الداخلية لتعزيز الطابع الموحد.

وتضم المقصورة نظامًا ترفيهيًا صوتيًا عالي الأداء وتجهيزات راحة متنوعة لتحسين تجربة الركاب، بالإضافة إلى سقف داخلي مزود بإضاءة على نمط السماء المرصعة بالنجوم، وهي ميزة أصبحت مرتبطة بالسيارات الفاخرة المعدلة





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مانسوري مرسيدس G-Class سيارات معدلة قوة 720 حصان تصميم فاخر

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