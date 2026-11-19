مانشستر يونايتد يعجبه أداء نيكو باز لاعب كومو، ويهدف للتعاقد معه صيف 2027 عبر بند شراء بقيمة 80 مليون يورو متفق عليه مع ريال مدريد.

يرتبط اسم النجم الأرجنتيني نيكو باز حالياً بصفقة انتقال محتملة إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي يعجب كثيراً بالإمكانيات الكبيرة لهذا اللاعب. تألق باز بشكل واضح في صفوف ناديه الإيطالي كومو، حيث ساهم بشكل مباشر في 14 هدفاً خلال الموسم الحالي بتسجيله 6 أهداف وتقديم 8 تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات.

تاريخ الأداء وتأثير مانشستر يونايتد على اللاعب

أبدى ماوريسيو بوكيتينو، المدرب الجديد لمانشستر يونايتد، إعجاباً شديداً بقدرات ابن جلدته، خاصة بعد ظهوره القوي سواء مع منتخب الأرجنتين أو مع ناديه الحالي. هذا الإعراج managerial يعود أيضاً لتجربة سابقة جمعت بين الفريقين عندما هزم كومو مانشستر يونايتد برباعية مقابل هدف واحد خلال مباريات مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

Also read رغم التعادل مع مالاوي.. مصر تتصدر تصنيف الأفضل في تصفيات أمم أفريقيا

تشير التقارير التي نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن إدارة مانشستر يونايتد تراقب باز عن كثب بهدف التعاقد معه رسمياً في صيف عام 2027. يرى النادي الإنجليزي أن الوقت الحالي مبكر جداً لهذه الخطوة، وأن التركيز يجب أن يكون على بناء الفريق بشكل تدريجي مع الاحتفاظ بالمرونة المالية.

بنود العقد مع ريال مدريد وآلية التحويل المالي

تتميز وضعية باز القانونية بتعقيد خاص، حيث يعود أي قرار بشأن مستقبله النهائي إلى ناديه السابق ريال مدريد، رغم أن انتقاله إلى كومو كان عملية بيع نهائية وليس إعارة مؤقتة. انضم باز إلى كومو في عام 2024، ولكن العقد احتوى على بند استرداد خاص يمنح ريال مدريد الحق في إعادة اللاعب إلى صفوفه الملكية.

Advertisement

يشترط هذا البند支付 مبلغاً وقدره 80 مليون يورو للنادي الإيطالي كومو لتفعيل حق الاسترداد في صيف عام 2027. حتى اللحظة، لم يصدر نادي ريال مدريد أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي هذه التسريبات الإعلامية، مما يترك المشهد في حالة من الغموض المهني المحسوب.

إذا انتهى صيف 2027 دون تفعيل هذا البند من قبل ريال مدريد، سيكون لنادي كومو السيادة الكاملة والحق المطلق في التحكم في مصير اللاعب الدولي، مما يفتح الباب أمام منافسة شرسة على خدماته بين الأندية الكبرى.

تحليل صحفي حول واقعية الصفقة والمستقبل

أوضح الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن الشائعات الحالية عن رغبة مانشستر يونايتد في ضم باز فوراً لا تبدو واقعية من الناحية العملية. أشار رومانو إلى أن جذور هذا الاهتمام المتبادل تنبع بشكل رئيسي من حقيقة أن كلا الطرفين، باز ومانشستر يونايتد، يتبعان لنفس الوكالة الرياضية.

يعمل هذا الارتباط الوكيلاني على تسهيل قنوات التواصل ورفع مستوى التفاوض المستقبلي، لكن ذلك لا يعني بالضرورة حدوث انتقال مباشر في القريب العاجل. يظل صيف 2027 هو الموعد النهائي المحدد للملف، وخلالها ستتحقق صورة واضحة حول هوية النادي الذي سيعود باز للعب فيه.