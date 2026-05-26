مانشستر سيتي يعلن تعيين ماريسكا مدربًا جديدًا خلفًا لجوارديولا

نادي مانشستر سيتي يوقع عقدًا لثلاث سنوات مع المدرب الإيطالي ماريسكا كخلف لجوارديولا، مع تفاصيل مسيرته وأثر الصفقات الصيفية على تشكيلة الفريق

في خطوة مفاجئة أثارت حيرة الأوساط الرياضية، أعلن نادي مانشستر سيتي عن توقيع عقد مدرب إيطالي جديد لتولي مهمة المدير الفني للفريق ابتداءً من الموسم المقبل.

وفقًا لتقارير صحفية موثوقة، وقع المدرب الإيطالي ماريسكا عقدًا يمتد لثلاث سنوات مع النادي البلغاري، ليحل محل بيب جوارديولا الذي كان لا يزال مرتبطًا بعقده لسنةٍ أخرى. جاء هذا الإعلان بعد أسابيع من التكهنات المتواصلة حول مستقبل جوارديولا في الاتحاد، حيث انتظر الفريق قراره النهائي بشأن الاستمرار أو الانسحاب قبل أن يعلن عن رحيله رسمياً في الأسبوع الماضي.

كان ماريسكا قد شقّ طريقه إلى الساحة الأوروبية من خلال عمله كمساعد لجوارديولا في مانشستر سيتي، ما مكنه من التعرف عن قرب على فلسفة اللعب المتقدمة التي يتبعها النادي. بعد ذلك انتقل إلى تدريب صفاقس ليستر سيتي، ثم ارتقى لتولي دفة قيادت تشيلسي حيث حقق أولاً لقب دوري المؤتمر الأوروبي ثم كأس العالم للأندية.

وعلى الرغم من مغادرته تشيلسي في أولى شهور هذا العام، فإن المدرب الإيطالي أشار مسبقًا إلى وجود محادثات جادة مع مانشستر سيتي حول إمكانية خلفيته لجوارديولا، وهو ما يتحقق الآن بصورة رسمية. وقد أعرب جوارديولا عن دعمه الكامل للمدرب الجديد، مشيرًا إلى أنه سيتواصل معه مباشرةً بمجرد إعلان النادي، مؤكدًا على أهمية تمسك ماريسكا بأفكاره الفنية والثقة في قدراته، ومشدداً على أن الإدارة تساند مدربيها في أصعب الفترات.

من المتوقع أن يبدأ ماريسكا مشاركته الفعلية في تخطيط الانتقالات الصيفية للفريق، حيث يسعى مانشستر سيتي إلى تعزيز شباكه في عدة مراكز. خلال الفترة الأخيرة من عهد جوارديولا، أبرم النادي صفقات لشباب واعدين من مختلف الدول، من بينهم مدافع إنجليزي شاب ومهاجم من منتخب غانا، إلى جانب الواعدة الفرنسية ريان شرقي والمدافع الأوزبكي الصاعد.

هذه الإضافات تسهم في بناء فريق قادر على المنافسة في جميع المسابقات، وتُظهر نوايا النادي في مواصلة السياسة التطويرية التي وضعها جوارديولا، مع إدخال بصمة فنية جديدة من قبل ماريسكا خلال موسمه الأول





