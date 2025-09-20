مانشستر يونايتد ينتصر على تشيلسي في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

فوز ثمين لمانشستر يونايتد على تشيلسي في مباراة شهدت أحداثًا درامية وحالتي طرد، بالإضافة إلى هدف تاريخي لبرونو فيرنانديز. بينما يواصل ليفربول تصدر الدوري بالعلامة الكاملة.

حقق مانشستر يونايتد فوزًا هامًا على ضيفه تشيلسي بنتيجة 2-1 في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على أرضية ملعب أولد ترافورد. شهدت المباراة التي أقيمت مساء السبت، أحداثًا درامية كان أبرزها حالتي طرد مبكرتين، وهدف تاريخي للاعب برونو فيرنانديز . دخل مانشستر يونايتد اللقاء بعزيمة قوية، واستطاع القائد برونو فيرنانديز أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 14 ببراعة، معلنًا عن بداية سيطرة الشياطين الحمر على مجريات اللعب.

لم يتوان الفريق في مواصلة الضغط، ليضيف البرازيلي كاسيميرو الهدف الثاني في الدقيقة 37، معززًا بذلك تقدم فريقه. \مع بداية الشوط الثاني، حاول تشيلسي العودة إلى أجواء المباراة وتعديل النتيجة، ونجح اللاعب تريفوه تشالوبه في تقليص الفارق برأسية في الدقيقة 80، مما أثار حماس جمهور البلوز. لكن، على الرغم من هذا الهدف، لم يتمكن تشيلسي من تحقيق التعادل، لتنتهي المباراة بفوز مانشستر يونايتد. شهدت المباراة حالتي طرد، الأولى لحارس مرمى تشيلسي روبرت سانشيز في الدقيقة الخامسة بعد عرقلة متعمدة، والثانية لكاسيميرو من مانشستر يونايتد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، مما أثر بشكل كبير على سير اللقاء. على الصعيد الفردي، كتب برونو فيرنانديز اسمه بحروف من ذهب في سجل تاريخ مانشستر يونايتد، حيث وصل إلى هدفه رقم 100 مع الفريق في مختلف المسابقات، متزامنًا مع خوضه المباراة رقم 200 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو إنجاز يضاف إلى مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات. الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 7 نقاط، ليحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 8 نقاط، في المركز السادس، مما يعكس المنافسة الشديدة بين الفرق في الموسم الحالي. \في سياق آخر، يواصل ليفربول انفراده بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تحقيقه العلامة الكاملة بـ 15 نقطة، إثر فوزه في جميع مبارياته الخمس الأولى. هذا الأداء القوي لليفربول يجعله المرشح الأبرز للفوز باللقب هذا الموسم، مما يزيد من حدة المنافسة والإثارة في الدوري. في أخبار أخرى، شهدت الساحة الرياضية عددًا من الأحداث الهامة، مثل مشاركة اللاعب المصري مصطفى محمد في تعادل فريقه نانت ضد رين في الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى أخبار عن مفاوضات الأهلي مع المدرب السويسري لوسيان فافر، واستعدادات الزمالك لمباراته المقبلة، كما شهدت أخبارًا أخرى عن تأخيرات محدودة في بعض الرحلات الجوية القادمة من المطارات الأوروبية. كما تضمنت الأخبار زيارة ملك وملكة إسبانيا إلى الأقصر واختتامها بـ 48 ساعة من السعاد





