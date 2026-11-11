مانشستر يونايتد يتجه لإقالة مايكل كاريك بعد تراجع النتائج

يتجه مانشستر يونايتد لإقالة مدربه مايكل كاريك بعد وجود الفريق في منطقة الهبوط، وسط بحث النادي عن بدائل قبل مواجهة ليفربول في أنفيلد.

يتجه نادي مانشستر يونايتد لإقالة مدربه مايكل كاريك من منصب المدير الفني للفريق الأول، وذلك بسبب سوء النتائج التي حققها الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز. ودخل الفريق فترة التوقف الدولي وهو يحتل المركز الثامن عشر في جدول الترتيب، أي ضمن منطقة الهبوط.

وبحسب صحيفة ذا أثلتيك الإنجليزية، يعمل مانشستر يونايتد حاليا على دراسة بدائل محتملة لكاريك. ومن المتوقع أن يُتخذ قرار التغيير قبل سفر الفريق إلى ملعب أنفيلد لمواجهة ليفربول بعد 13 يومًا.

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تفاصيل القرار المرتقب بشأن مستقبل مايكل كاريك

يتوقع أن يُحسم مصير مايكل كاريك خلال اجتماع يُعقد يوم الأربعاء في موناكو، وفقا لما كشفته صحيفة الغارديان البريطانية. ويشارك في الاجتماع المساهم البارز السير جيم راتكليف، إلى جانب الرئيس التنفيذي عمر برادة والمدير الرياضي جيسون ويلكوكس.

ورغم أن النادي لم يصدر قرارا نهائيا بشأن مستقبل المدرب حتى الآن، تشير التقارير إلى أن عمر برادة وجيسون ويلكوكس يميلان نحو إنهاء مهام كاريك. ويعني ذلك أن القرار يقترب من الحسم، لكنه لم يصبح رسميا بعد.

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وتبيّن أن الطريق إلى القرار النهائي يمر عبر موافقة جيم راتكليف ومالكي الأغلبية في أسهم النادي، وهم عائلة غليزر. وبذلك لا يكفي رأي الإدارة التنفيذية والرياضية وحده لإتمام الإقالة.

مواقف الإدارة وأسماء المرشحين لخلافة كاريك

تشير تقارير إعلامية إلى أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب منتخب الولايات المتحدة، يُعد من أبرز المرشحين لتولي تدريب الفريق. ويأتي اسمه في مقدمة قائمة البدائل التي يدرسها النادي حاليا.

كما يحظى المدرب إيدي هاو، الذي سبق له تدريب نيوكاسل يونايتد، بإعجاب داخل مانشستر يونايتد وفق ما نقلته التقارير. ويمثل هذا الاسم خيارا آخر ضمن النقاش الدائر حول المرحلة المقبلة.

ويحظى أيضا جوليان ناغلسمان بإعجاب داخل النادي، وكان آخر منصب تدريبي له مع منتخب ألمانيا. وتعكس هذه الأسماء الثلاثة نطاق الخيارات التي يناقشها النادي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الجهاز الفني.

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تداعيات محتملة للإقالة والخطوات المقبلة في الدوري

يواجه مانشستر يونايتد مرحلة حساسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يحتل الفريق المركز الثامن عشر ويقع ضمن منطقة الهبوط. ومن شأن أي تغيير فني أن يحدد ملامح الفريق في المباريات المتبقية من الموسم.

وإذا تأكدت الإقالة، فإن التغيير سيحدث قبل مواجهة ليفربول المقررة في ملعب أنفيلد بعد 13 يومًا. وهذا يمنح الإدارة فترة قصيرة لتعيين المدرب الجديد وتجهيزه للمباراة.

وتبقى الخطوة الأولى المنتظرة هي اجتماع يوم الأربعاء في موناكو، الذي سيحدد ما إذا كان النادي سيمضي في إنهاء مهام مايكل كاريك أم سيؤجل القرار. وعلى ضوء نتيجته ستتضح الوجهة الفنية لمانشستر يونايتد في الفترة المقبلة.