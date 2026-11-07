ماندو العدل يشيد بتصريحات أحمد السبكي حول أزمة فيلم الملحد

أشاد المخرج ماندو العدل بتوضيحات المنتج أحمد السبكي حول أزمة فيلم الملحد وتأجيل عرضه بعد جدل ودعاوى قضائية ومطالبات بإحالته إلى الأزهر.

أعرب المخرج ماندو العدل عن سعادته بتصريحات المنتج أحمد السبكي بشأن الأزمة التي واجهت فيلم الملحد ، والتي تسببت في تأجيل عرضه. ونشر العدل تعليقه عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، معربا عن تقديره لتوضيح السبكي ملابسات الأزمة، ومعتبرا أن الحقيقة ظهرت أخيرا.

جاء تعليق ماندو العدل ردا مباشرا على ما كشفه أحمد السبكي عن كواليس الأزمة، إذ أوضح المنتج أن فيلم الملحد كان مقررا طرحه في دور العرض بشكل طبيعي، قبل أن تتعرض حملته الدعائية لتطورات أدت إلى تعطيل إطلاقه.

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كواليس تأجيل فيلم الملحد وحذف مشاهد منه

كشف المنتج أحمد السبكي أن فيلم الملحد كان جاهزا للطرح في السينمات، وأن حملته الدعائية انطلقت بالفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد ذلك بدأ الفيلم يثير حالة من الجدل، ورُفعت ضده دعاوى قضائية.

وأشار السبكي إلى أن المطالبات بإحالة الفيلم إلى الأزهر كانت السبب المباشر في تأجيل عرضه، إلى جانب حذف بعض المشاهد منه بعد أن كان العمل قد اكتمل وأصبح جاهزا للطرح. ولم يذكر النص المصدر تفاصيل إضافية عن المشاهد المحذوفة أو الجهة التي أصدرت قرار الحذف.

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مواقف الأطراف من الأزمة ودور الرقابة

حمّل المنتج أحمد السبكي رئيس الرقابة السابق على المصنفات الفنية المسؤولية الرئيسية عن المشكلة التي تعرض لها فيلم الملحد، وفق ما صرح به في توضيحه لملابسات الأزمة. وقدم السبكي هذا الرأي بوصفه رواية الفريق المنتج لما حدث قبل تأجيل العرض.

في المقابل، رحب المخرج ماندو العدل بهذه التصريحات، ووصفها بأنها كشفت الحقيقة، مؤكدا في منشوره على فيسبوك شكره للمنتج أحمد السبكي. ولم يتضمن النص المصدر ردا من رئيس الرقابة السابق على ما نسبه إليه المنتج، لذلك تبقى هذه الرواية مقتصرة على ما أعلنه السبكي والعدل.

وتكشف هذه المواقف عن تباين الروايات حول أسباب التعطيل، إذ يتحدث المنتج عن الرقابة والدعاوى والمطالبات الدينية بوصفها عوامل أدت إلى تأجيل العرض، بينما يؤيد المخرج هذا التوضيح ويعتبره تصحيحا لما جرى.

تداعيات أزمة فيلم الملحد على طرحه المقبل

لم يحدد النص المصدر موعدا جديدا لعرض فيلم الملحد في دور السينما، كما لم يشر إلى قرار نهائي بشأن إعادة طرحه. ويعني ذلك أن الفيلم ما زال، وفق المعلومات المتاحة في النص، بلا موعد عرض معلن بعد تأجيله.

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وتعيد تصريحات السبكي والعدل تسليط الضوء على قضية الفيلم، التي جمعت بين الجوانب الرقابية والقانونية والدينية، بسبب موضوعه الذي أثار جدلا واسعا. ويرتبط هذا الجدل بالتأجيلات والتطورات الرقابية والقانونية التي رافقت الفيلم منذ بدء الترويج له.

ويبقى المتابع للعمل أمام مؤشرات واضحة من التصريحات الرسمية للمنتج والمخرج، من دون أن يوضح النص المصدر الخطوات المقبلة المرتبطة بالفيلم أو الجهات التي ستتابع ملفه القانوني والرقابي.