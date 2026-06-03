مانشستر يونايتد يقترب من ضم إيدرسون من أتالانتا في صفقة ضخمة

كشفت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد على وشك إنهاء التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي إيدرسون من أتالانتا مقابل 45 مليون يورو، مع توقيع عقد يمتد حتى 2031.

أفادت تقارير إعلامية بريطانية وإيطالية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أصبح على بعد خطوات قليلة من إتمام التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي إيدرسون من نادي أتالانتا الإيطالي، وذلك في إطار سعيه لتعزيز خط وسطه وتعويض الرحيل المحتمل للنجم البرازيلي كاسيميرو.

وذكر الصحفي البريطاني أندي ميتين أن المحادثات بين الناديين وصلت إلى مرحلة متقدمة جداً، وأن الاتفاق النهائي قد يُعلن خلال 24 إلى 48 ساعة، رغم أن بعض التفاصيل الصغيرة لا تزال قيد المناقشة. وأضاف ميتين أن مانشستر يونايتد يبدو متفائلاً بشأن إتمام الصفقة، حيث يتوقع أن ينضم إيدرسون إلى صفوف الفريق قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

من جانبه، كشف الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا أن إدارة مانشستر يونايتد تستعد لإرسال الوثائق الرسمية إلى أتالانتا لاستكمال إجراءات الانتقال، وأوضح أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً وافق على عقد يمتد حتى صيف 2031 مع راتب سنوي يبلغ 5 ملايين يورو. وتقدر قيمة الصفقة الإجمالية بحوالي 45 مليون يورو، وهو مبلغ يعكس المستوى المميز الذي قدمه إيدرسون مع أتالانتا منذ انضمامه إليه قادماً من نادي انترناسيونال البرازيلي.

ويُعتبر إيدرسون أحد أبرز لاعبي الوسط في الدوري الإيطالي خلال المواسم الأخيرة، حيث يتميز بقدرته على استعادة الكرة وتمريراته الدقيقة ومشاركته الهجومية الفعالة، مما جذب اهتمام أندية أوروبية كبرى قبل أن يحسم مانشستر يونايتد السباق لصالحه. يشهد خط وسط مانشستر يونايتد تغييرات جذرية هذا الصيف مع اقتراب رحيل كاسيميرو بعد موسمين غير مستقرين، إضافة إلى المخاوف بشأن مستقبل كوبي ماينو الشاب الذي تعرض لإصابة مؤخراً.

ويسعى المدرب إريك تين هاغ إلى تدعيم المنطقة المحورية بلاعبين شباب يتمتعون بالقوة البدنية والقدرة على التحمل، وهو ما ينطبق على إيدرسون الذي يتمتع بلياقة عالية. وسيكون انضمام إيدرسون دفعة قوية للفريق، خاصة مع مشاركته المرتقبة إلى جانب كريستيان إريكسن وبرونو فيرنانديز في خط الوسط الهجومي. كما يسعى النادي أيضاً إلى التعاقد مع مدافع جديد ومهاجم قبل إغلاق السوق، مما يجعل فترة الانتقالات الحالية حاسمة لمسيرة الفريق في الموسم المقبل.

ويأمل مشجعو الشياطين الحمر أن يساهم إيدرسون في استعادة التوازن المفقود في وسط الملعب، الذي كان نقطة ضعف واضحة في الموسم الماضي رغم التعاقدات الأخيرة





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