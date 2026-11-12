ماوريسيو بوكيتينو مرشح لتولي القيادة الفنية لمانشستر يونايتد بعد إقالة مايكل كاريك

تقارير تفيد بأن إدارة مانشستر يونايتد تضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع ماوريسيو بوكيتينو لتولي المسؤولية الفنية بعد إقالة مايكل كاريك رسميا، في محاولة لإنهاء عدم الاستقرار الفني.

تصدر اسم المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المشهد داخل أروقة مانشستر يونايتد ، مع تزايد الحديث عن إمكانية توليه القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة. وبحسب ما أوردته شبكة ذا أتلتيك ، تضع إدارة مانشستر يونايتد اللمسات الأخيرة على اتفاق مع بوكيتينو لتولي المسؤولية بعد الإقالة الرسمية للمدرب مايكل كاريك.

تسعى إدارة النادي من خلال هذا التوجه إلى وضع حد لحالة عدم الاستقرار الفني التي طاردت مانشستر يونايتد خلال السنوات الأخيرة. ويفتح ذلك الباب أمام تساؤلات حول الإضافة التي قد يقدمها بوكيتينو، وقدرته على إعادة بناء فريق يبحث عن استعادة مكانته بين كبار الدوري الإنجليزي.

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ملامح مشروع بوكيتينو الفني في مانشستر يونايتد

يمتلك ماوريسيو بوكيتينو مجموعة من الأفكار والخبرات التي قد تمثل نقطة تحول في مشروع مانشستر يونايتد، ويمكن تلخيص أبرز ملامح التغيير المنتظر في خمسة مفاتيح رئيسية. تبرز في مقدمتها عنايته بالمواهب الشابة.

يأتي الاهتمام باللاعبين الشباب في مقدمة المزايا التي يتمتع بها بوكيتينو، بعدما أثبت خلال تجربته مع توتنهام قدرته على تطوير المواهب وتحويلها إلى عناصر مؤثرة، مثل هاري كين وديلي آلي وكايل ووكر. ويمتلك مانشستر يونايتد مواهب مثل كوبي ماينو وليني يورو تحتاج إلى مشروع فني يمنحها الثقة والاستمرارية.

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يعتمد بوكيتينو على الضغط العالي والتحرك الجماعي لاستعادة الكرة في مناطق متقدمة، مع فرض إيقاع سريع على المنافسين. وظهرت هذه الفلسفة خلال تجربته مع تشيلسي، الذي سجل 77 هدفا في الدوري الإنجليزي موسم 2023-2024، وقدم خلاله كول بالمر موسما استثنائيا بتسجيل 22 هدفا وصناعة 11.

لكن تجربته مع تشيلسي كشفت أيضا عن بعض المشكلات الدفاعية، وهو الجانب الذي سيكون مطالبا بمعالجته إذا تولى تدريب مانشستر يونايتد. ويمتلك المدرب الأرجنتيني القدرة على تغيير أسلوب اللعب وفقا لطبيعة المنافس، مع الاعتماد على تشكيلات مختلفة، أبرزها 4-2-3-1، إلى جانب إمكانية اللعب بثلاثة مدافعين.

المواهب الشابة والهجوم المباشر في خطط بوكيتينو

يمثل اللعب المباشر واستغلال المساحات أحد الأسلحة المهمة في أفكار ماوريسيو بوكيتينو، إذ يجيد تحويل استعادة الكرة إلى هجمات سريعة وخطيرة. وهذه الأفكار قابلة للتطبيق داخل تشكيلة مانشستر يونايتد الحالية بفضل عناصر تملك الخبرة المناسبة لها.

يمتلك مانشستر يونايتد عناصر مثل برونو فيرنانديز وبريان مبيومو وماتيوس كونيا، وتتيح قدرتهم على التحرك بين الخطوط وصناعة الفرص واستغلال المساحات خلف دفاعات المنافسين تنفيذ هذه الأفكار بصورة فعالة. ويرى المتابعون أن هذا التوافق قد يساعد الفريق على بناء هوية هجومية واضحة.

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تبقى المهمة الأهم أمام بوكيتينو هي إعادة الثقة والانضباط والروح الجماعية إلى غرفة ملابس مانشستر يونايتد، بعدما عانى الفريق من تذبذب المستوى وعدم الاستقرار الفني. ويعتمد نجاح هذه المهمة على قدرة المدرب على إقناع اللاعبين بمشروعه قبل أي نتائج ملموسة.

فرص التعاقد المحتمل وتحدياته أمام بوكيتينو

يمثل التعاقد المحتمل مع ماوريسيو بوكيتينو رهانا على مدرب يجيد تطوير اللاعبين وبناء الفرق وتقديم كرة قدم هجومية، لكنه لا يخلو من التحديات. ويملك المدرب تجربة ناجحة نسبيا في بناء الفرق، بعدما قاد توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق بوكيتينو مع توتنهام أفضل حصيلة نقاط للنادي في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي. ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة في التوازن الدفاعي، وكذلك في تحويل الأداء الجيد إلى بطولات تعيد مانشستر يونايتد إلى الواجهة.

في النهاية، لن يكون نجاح هذه التجربة مرتبطا باسم المدرب وحده، بل بمدى توفير إدارة مانشستر يونايتد الدعم الفني والاستقرار والصلاحيات اللازمة لبناء مشروع طويل الأمد. وإذا تحقق ذلك، فقد يعيد الشياطين الحمر إلى دائرة المنافسة على الألقاب.